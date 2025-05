Estas son todas las filtraciones y especulaciones de la tercera temporada de The Last of Us

El universo de The Last of Us sigue expandiéndose y, aunque los fans están aún digiriendo lo que trajo la temporada 2 de la serie, ya están ansiosos por conocer qué nos depara la tercera temporada. Con la enorme popularidad de la adaptación, las redes sociales se han llenado de rumores, teorías y filtraciones sobre lo que podemos esperar en la tercera temporada.

¿Qué podemos esperar en la tercera temporada The Last of Us?

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, las especulaciones indican que la tercera temporada de The Last of Us podría estar basándose en los eventos de The Last of Us: Parte II, el videojuego, que sin duda trajo una historia profunda y desgarradora. La temporada 3 podría ser el escenario perfecto para explorar cómo se desarrollan ciertos personajes y sus dilemas morales.

Una de las filtraciones más fuertes apunta a que, tras el final de la temporada 2, Abby, un personaje crucial de la secuela del videojuego, tendrá un papel protagónico aún más importante. Los fans ya están especulando si la serie comenzará a seguir el mismo camino que el videojuego, lo que implicaría una narrativa que alterna los puntos de vista de Ellie y Abby.

Además, las filtraciones también sugieren que se verán nuevas locaciones importantes que aún no se han explorado en la serie. Entre ellas, la ciudad de Seattle, que es clave en el videojuego y que seguramente tendrá un papel importante en el desenlace de los eventos.

La producción y rumores sobre el cast de The Last of Us

Lo que sí es casi un hecho es que la tercera temporada ya está en producción y en redes sociales, especialmente en Twitter y Reddit, los fans han estado siguiendo muy de cerca cualquier indicio sobre el regreso del elenco principal y nuevos miembros que podrían unirse al reparto.

De acuerdo con algunas filtraciones, actores como Bella Ramsey ya está confirmada para regresar, pero las grandes sorpresas vendrían con la incorporación de nuevos personajes. Se espera que la serie expanda más su universo, con personajes como Yara y Lev, dos figuras importantes en la secuela del videojuego.