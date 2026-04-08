Este sería el sueldo de Karl Urban en la serie The Boys por interpretar a Billy Butcher

‘The Boys’ temporada 5 se estrena hoy , miércoles 8 de abril, en la plataforma de Amazon Prime Video, y la emoción ya desató varias dudas entre los fans que han llegado hasta aquí por la fama que han ganado sus actores. Una de las más frecuentes es cuánto dinero ganan sus protagonistas, como Karl Urban, quien da vida a Billy Butcher.

El actor neozelandés, conocido por ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Star Trek’, se lleva una jugosa cantidad que ha ido en aumento temporada tras temporada. Según estimaciones del portal Just Add Milk, el famoso estaría cobrando hasta 500 mil dólares por episodio.

Karl Urban tendría un patrimonio de 20 millones de dólares.|(Instagram de Karl Urban)

Esto se suma a su fortuna, registrada en Celebrity Net Worth, donde señalan que tendría alrededor de 20 millones de dólares gracias a su exitosa carrera en producciones como ‘Ghost Ship’, ‘Las crónicas de Riddick’ y ‘Doom’, entre otras.

¿A qué hora se estrena ‘The Boys’ temporada 5 en Amazon Prime Video?

La temporada 5 de ‘The Boys’ se estrenó a la medianoche (00:00) de este miércoles 8 de abril con dos episodios. A partir de ahí, cada miércoles llegará un nuevo capítulo hasta su final, programado para el 20 de mayo, según confirmó Prime Video antes del lanzamiento.

¿Quién es Karl Urban y cómo se hizo famoso?

Karl Urban es un reconocido actor de 53 años, originario de Wellington, Nueva Zelanda. Creció en una familia dedicada a la fabricación de artículos de cuero, una tradición que esperaban que continuara. Sin embargo, desde muy joven decidió subirse a los escenarios… y ahí encontró su verdadera pasión.

Su primera actuación fue a los 8 años y, con el tiempo, dio el salto a la televisión. Su primer papel destacado fue en la telenovela ‘Shortland Street’, donde comenzó a llamar la atención del público.

No obstante, la fama mundial llegó cuando interpretó a Éomer en la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’.

Sobre su vida personal, mantiene un perfil discreto. Se sabe que estuvo casado con Natalie Wihongi de 2004 a 2014, con quien tuvo dos hijos.