The Boys: A qué hora se estrena y dónde ver el primer capítulo de la temporada 5

El estreno de la temporada 5 de The Boys es este miércoles 8 de abril en punto de las 02:00 horas de la madrugada tiempo del centro de México a través de Amazon Prime Video. Sin embargo, esta buena noticia viene acompañada de otra puesto que, en dicha fecha no sólo estará disponible el capítulo 1 de esta nueva campaña, sino que, de igual manera se podrá ver el segundo episodio también.

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¿Cuáles son las fechas de estreno de los capítulos de The Boys temporada 5?

Episodio 3 el 15 de abril

Episodio 4 el 22 de abril

Episodio 5 el 29 abril

Episodio 6 el 6 de mayo

Episodio 7 el 13 de mayo

Episodio 8 que sería el final de la serie sería el 20 de mayo

Reparto de The Boys temporada 5

Billy Butcher-Karl Urban

Hughie Campbell-Jack Quaid

Antony Starr-Homelander

Erin Moriarty-Annie January/Starlight

Jessie T.Usher-Reggie Franklin/A-Train

Laz Alonso-Marvin T. Mother´s Milk Milk/ M.M

Chace Crawford-Kevin Moskowitz/The Deep

Tomer Capone-Serge/Frenchie

Karen Fukuhara-Kimiko Miyashiro

Nathan Mitchell-Black Noir II

Jensen Ackles-Ben/Soldier Boy

¿En qué terminó la temporada 4 de The Boys?

El final de temporada de The Boys 4 dejó ver a un Billy Butcher a punto de morir, sin embargo, como acto de rebeldía, este protagonista vuelve a tomar el compuesto V y otra vez vuelve a tener poderes, los mismos que ocupa para asesinar a Neuman, sin embargo, en el final se puede ver cómo es los Chicos son capturados, pero A-Train y Annie alcanzan a huir, es aquí donde la serie de V conecta con la serie original al ver a algunos de sus estudiantes trabajando para Vought, quienes quiere capturar a todos los participantes de la Resistencia.

De igual manera, se vio cómo es que Homelander se da cuenta que, Soldier Boy sigue vivo, y en los adelantos de la temporada 5, se puede ver que, tanto el villano principal como su “padre” hacen un tipo de alianza, por lo que, se espera que, en esta nueva temporada juntos traten de terminar con el equipo de Butcher.

¿Cuál es la calificación que recibió The Boys temporada 5 por parte de Rotten Tomatoes?

De acuerdo con una publicación que hizo desde su cuenta oficial de X Rotten Tomatoes, la temporada 5 de The Boys ha sido Calificada y Certificada Fresca con un 95% en el Tommatometer con 22 críticas, la mayoría de ellas positivas.

Dais Johnson de Inverso: “Con un final épico al que construir, todo en la serie encaja; las apuestas de la historia se sienten inmediatas y la sátira encuentra un nuevo ángulo”.

Peter Gray de La Revisión de la UA: “Se apuesta por todo lo que hizo que la serie fuera esencia desde el inicio; ofrece un final que se siente muy merecido como fielmente inquebrantable fiel a su identidad”.

