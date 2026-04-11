Euphoria: la IMPACTANTE cifra que cobraron los actores por la tercera temporada

Estamos cerca del estreno de la temporada 3 de Euphoria, la cual no solo ha generado expectativa por su historia, sino también por los sueldos de su elenco. Sí, tú también tienes curiosidad por saber cuánto ganan los actores. Según reportes recientes, los protagonistas renegociaron sus contratos y ahora se encuentran entre los actores mejor pagados de la televisión, liderados por Zendaya, quien cobró aproximadamente 1 millón de dólares por episodio.

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¿Cuánto ganó Zendaya por la tercera temporada de Euphoria?

La mejor pagada de todas es, sin duda, Zendaya. Recordemos que ella no solo actúa, también es productora ejecutiva. Esto obviamente le permitió negociar uno de los contratos más altos en la historia reciente de la TV. Y es que, aceptémoslo, Rue sigue siendo el corazón de la serie y, gracias a ello, ahora la actriz también es la mejor pagada al embolsarse alrededor de 1 millón de dólares cada capítulo.

¿Cuánto ganó Sydney Sweeney por Euphoria temporada 3?

La siguiente en la lista es nada más y nada menos que Sydney Sweeney, quien también aumentó las ganancias por su trabajo. Pasó de ganar unos 44 mil dólares por episodio… a cerca de 800 mil dólares. Este aumento refleja su impacto dentro y fuera de la serie.

¿Cuánto gana el resto del elenco de Euphoria?

Ellas no fueron las únicas en aumentar su precio por episodio, pues actores como Jacob Elordi, Hunter Schafer y Alexa Demie también vieron incrementos importantes. Se estima que para el resto de ellos se vio un aumento de 250 mil a 500 mil dólares por episodio.

¿Por qué ganan tanto ahora?

Es un hecho que, cuando comenzó la serie, muchos eran talentos emergentes y hoy se han convertido en figuras clave de Hollywood y, claramente, eso se refleja en lo que ganan. Además, la serie se convirtió en un fenómeno global, pues no solo domina las conversaciones, también genera impacto cultural y audiencia.

¿Estás listo para ver la tercera temporada?