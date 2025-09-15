Euphoria temporada 3 ya tiene fecha: Confirman su estreno

Después de un final desolador que no solo le destruyó el corazón a Rue, sino que dejó a todos los fans con el corazón en la mano, Euphoria volverá oficialmente en primavera de 2026. El rodaje comenzó en febrero de 2025 tras varios retrasos y rumores de cancelaciones. La producción ya ha hablado y promete un enfoque diferente: según el creador Sam Levinson, veremos un salto temporal que sacará a los personajes del instituto para explorar nuevas etapas de sus vidas.

Recordemos que Casey Bloys, jefe de HBO, confirmó en junio de 2024 que esta decisión busca darle un aire fresco a la historia. Por otro lado, parece que esta nueva temporada no se alejará mucho de lo que es la serie, pues, Zendaya también adelantó que la nueva temporada mostrará una Rue en proceso de recuperación, pero aún lidiando con sus demonios.

Euforia, temporada 3: lo que sabemos hasta ahora

A estas alturas los detalles aún permanecen bajo llave, pero realmente no vamos a ciegas, pues hay algunos hilos argumentales que quedaron listos para retomarse:



El destino de Ashtray: Javon Walton ha insinuado que su personaje podría seguir vivo tras la redada que acabó con Fez.

Javon Walton ha insinuado que su personaje podría seguir vivo tras la redada que acabó con Fez. Lexi y Cassie : La tensión entre las hermanas tras la obra de teatro explotará de nuevas maneras, y Sydney Sweeney promete una Cassie completamente “desquiciada”.

: La tensión entre las hermanas tras la obra de teatro explotará de nuevas maneras, y Sydney Sweeney promete una Cassie completamente “desquiciada”. Nate Jacobs: Después de entregar a su padre, Nate enfrentará sus propios conflictos internos, incluida su compleja relación con la sexualidad y la familia.

Después de entregar a su padre, Nate enfrentará sus propios conflictos internos, incluida su compleja relación con la sexualidad y la familia. Rue y Jules: Tras un cierre esperanzador en la temporada 2, su relación y evolución personal promete seguir siendo uno de los ejes emocionales.

Euphoria: Reparto confirmado

Los fans podrán reencontrarse con el elenco principal:



Zendaya (Rue)

Hunter Schafer (Jules)

Jacob Elordi (Nate)

Sydney Sweeney (Cassie)

Alexa Demie (Maddy)

Maude Apatow (Lexi)

Eric Dane (Cal Jacobs)

Desafortunadamente, se ha confirmado que no todos los personajes estarán de vuelta para esta temporada, pues se han dado de baja Barbie Ferreira (Kat) y Storm Reid (Gia) no estarán en esta entrega.

Producción y expectativas de la tercera temporada

Hasta el momento se sabe que se tienen planeados ocho episodios. Con ellos, HBO busca superar el éxito de la temporada anterior, que llegó a competir en audiencia con Juego de Tronos en la plataforma Max.

