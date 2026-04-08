Euphoria Temporada 3 debuta con MALA calificación en Rotten Tomatoes, ¿se corona como la peor de toda la serie?

La temporada 3 de Euphoria tuvo su premiere el pasado martes 7 de abril, evento a partir del cual se comenzaron a recibir críticas y calificaciones en el portal de Rotten Tomatoes, dándonos apenas un breve vistazo de lo que podremos esperar de tan esperada continuación de la historia de Sam Levinson. Sin embargo las calificaciones no son para nada alentadoras, recordemos que esperamos poco más de 4 años para recibir nuevos capítulos, algo que a muchos les hacía creer que obtendríamos una historia al nivel de la primera temporada.

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Esta posible última temporada de Euphoria obtuvo una calificación de 56% en Rotten Tomatoes, en donde los comentarios que destacan hablan de la falta de coherencia de narrativa entre las historias de los personajes que nos presentaron en la temporada 1 y 2 y lo que veremos en la tercera.

Si quieres coherencia narrativa y consistencia, la temporada 3 te deja con ganas.

La actuación de Zendaya que revela las luchas de Rue es una luz brillante en este regreso decepcionante.

La serie de Levinson nunca fue tan espiritualmente hueca, y siempre fue más activa, insistente y ambiciosa.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Euphoria?

La tercera temporada de Euphoria llega a la plataforma de HBO Max el próximo domingo 12 de abril, teniendo estrenos semanales de un total de 8 capítulos donde descubriremos la continuación de las historias de Rue, Jules, Maddy, Cassie, Nate y otros nuevos personajes que formarán parte importante de la narrativa de Sam Levinson.