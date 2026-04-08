Creador de “Euphoria” LLORA al recordar a Angus Cloud y revela qué pasará con “Fez” en la temporada 3

Este 7 de abril se llevó a cabo la premier de la temporada 3 de "Euphoria" y, cuando tomó la palabra, Sam Levinson no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre la muerte de Angus Cloud. El creador y showrunner de la serie también reveló qué pasará con el personaje de "Fez" en la trama.

Angus Cloud falleció el 31 de julio de 2023, a los 25 años de edad. Como causa de muerte se citó una intoxicación por sobredosis accidental. Habían pasado tan solo un par de meses desde que el joven actor perdió a su padre por el cáncer que padecía.

¿"Fezco" está muerto en "Euphoria 3"? Sam Levinson ya respondió

Hasta ahora, en la trama de "Euphoria 3", el personaje de Angus Cloud sigue vivo. "No pude mantenerlo con vida en el mundo real pero sí pude mantener a su personaje vivo en la serie", dijo Sam Levinson para The Hollywood Reporter. "Lo dejé con vida y el personaje tiene un gran arco. Creo que él estaría muy orgulloso".

El creador de la serie reveló para el medio Variety que una herramienta para mantener vivo a "Fez" fue el uso de llamadas telefónicas dentro de la trama. Hay escenas con diferentes personajes hablando con "Fezco" por teléfono.

Cabe recordar que la temporada 3 de "Euphoria" ya no se centrará en estudiantes de preparatoria, sino los personajes ya entraron en la adultez y han sido llevados por caminos muy distintos a partir de las decisiones que les vimos tomar en la serie. "Hubo un trasfondo que me interesó, sobre en quiénes se han convertido estos personajes y cuáles son las consecuencias de sus acciones".

Creador de "Euphoria" llora al recordar a Angus Cloud

Durante la premier de la temporada 3 de "Euphoria", Sam Levinson abordó el tema de la muerte de Angus Cloud. "Fue algo duro, yo lo quería profundamente. Luché mucho por mantenerlo limpio", dijo el showrunner, con referencia al consumo de sustancias. "Lo que aprendí es que la muerte le da sentido a la vida".

