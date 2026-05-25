Así fue la brutal MUERTE de uno de los personajes principales de Euphoria

Alerta de spoiler. El internet acaba de explotar luego de que saliera el nuevo capítulo de Euphoria. El episodio 7 de la tercera temporada de Euphoria nos mostró finalmente la muerte de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi. Pero no solo eso, la forma en la que se fue el personaje fue considerada una de las más violentas y oscuras de la televisión.

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La impactante muerte de Nate Jacobs

El terrible desenlace ya se veía venir. El personaje ya se mostraba agotado, emocionalmente roto y atrapado en varios problemas peligrosos. En esta temporada se casó con Cassie, el personaje con quien enfrentó sus deudas con un prestamista llamado Naz. El doloroso momento ocurrió cuando Nate fue secuestrado y encerrado dentro de un ataúd bajo tierra como represalia.

La escena más perturbadora de Euphoria

En un principio, todo parece indicar que Nate morirá asfixiado dentro de un ataúd. Sin embargo, las cosas drásticamente cuando una serpiente de cascabel termina entrando y mordiéndolo, lo que provoca que entre en desesperación y muera lentamente dentro del féretro. La escena es tan impactante que ya está siendo considerada una de las más fuertes de toda la serie.

¿Por qué decidieron matar a Nate?

Según explicó Sam Levinson, la intención era darle a este personaje una muerte terrorífica, incómoda y sobre todo muy simbólica. Especialmente porque Nate pasó tu vida siendo un manipulador, violento y siendo la fuente de trauma para otros personajes de la serie. Muchos fans incluso llevan temporadas esperando que por fin enfrente las consecuencias reales de su acoso.

¿Qué más pasó en el capítulo 7 de Euphoria, temporada 3?

No solo la muerte de Nate impresionó a los fans; Maddie Perezy y Cassie Howard llamaron inmensamente la atención, pues dejaron uno de los momentos más emocionales de la temporada. Por su parte, Jacob Elordi se despide de uno de sus papeles más emocionales de toda la temporada. Siempre será uno de los personajes más importantes y polémicos de su carrera.