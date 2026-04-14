Frankie Muniz revela cuál cree que es el MEJOR DOBLAJE de Malcolm el de en Medio, ¿reconoció el talento de Carlos Díaz?

Durante su visita al foro de Venga la Alegría los protagonistas de Malcolm el de en medio, Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield hablaron sobre su regreso con el revival: “La vida sigue siendo injusta” donde destacaron su trabajo dentro y fuera de la serie, así como este nuevo proyecto que ya se estrenó por Disney+. Asimismo, hablaron sobre sus episodios favoritos.

Durante la entrevista que tuvieron con "El Capi" Pérez y Ricardo Casares tuvieron una dinámica donde respondieron a las preguntas del publico y una de ellas destacó por cuestionarles si han oído el doblaje en español, ya que es una de las series favoritas del país y con la que crecieron varios mexicanos y su respuesta dejó sorprendidos a los televidentes.

¿Qué opinan los actores de Malcolm el de en medio del doblaje en español?

Tras cuestionar a los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield sobre si han oído el doblaje en español de sus personajes y que opinan de él, los actores no se quedaron callados y elogiaron el trabajo que se ha hecho y aunque no han visto todos los capítulos doblados, aseguran que de lo poco que han visto lo califican como el mejor.

A esta pregunta Frankie Muniz quien interpreta a Malcolm aprovechó para reconocer el trabajo de Carlos Díaz Tufino, quien le dio vida en en las siete temporadas de la serie en español, lo calificó como fantástico, además, aplaudió el trabajo de Luis Alfonso Padilla quién hizo la voz de Reese y de Gerardo Reyero, reconocido por doblar al hermano mayor, Francis, ya que interpretación hizo conexión con la audiencia y eso provocó que hoy la serie sea un éxito.

Sabemos que son muy buenos actores porque cuando no logras una buena traducción y logras que la comedia se capte eso también tiene que ver que es un buen trabajo, expresó Muniz.

Por su parte, Christopher Masterson destacó el trabajo de los mexicanos, ya que detalló que contaron con el “timing” para que fuera una traducción exitosa y un buen trabajo.