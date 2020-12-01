FOTOS | A 15 años del estreno de Grey’s Anatomy, te mostramos cómo lucían los protagonistas en su primer capítulo y cómo se ven ahora.

A lo largo de 15 años, “Grey’s Anatomy” ha tenido bajas y renovación del cast principal, sin embargo, todos han dejado una huella imborrable en su paso por el hospital de Seattle.

Eso sí, nuestra querida Meredith Grey, permanece, a pesar de todo, y es increíble ver cómo a lo largo de este tiempo, ella y otros doctores han cambiado.

¿Todavía recuerdas cómo fue la primera vez que conociste a estos médicos? Aquí te presentamos cómo lucían al aparecer por primera ocasión en la serie. ¡Verlos de nuevo te sorprenderá!

Son un total de 17 temporadas en las que, la trama “Grey’s Anatomy” nos ha mantenido al borde de las emociones, de la alegría, a la tristeza, del dolor, al odio, y del amor al desamor.

Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens Jr. y otros más, forman parte del reparto que se mantuvo durante gran parte de la serie, aunque, como muchos saben, algunos de ellos ya abandonaron el barco.

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¿Estará cerca el final de “Grey’s Anatomy”? Eso aún no se sabe, pero las apariciones sorpresa, los guiños que nos traen a la memoria aquellos personajes principales que ya no forman parte de la trama, nos hacen suspirar.

Prueba de ello, fue la euforia desatada por la aparición del amado Mc Dreamy, el doctor Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, así como la posibilidad de que otros tantos personajes estuvieran contemplados en esta reunión.

Disfruta de los capítulos de “Grey’s Anatomy” de lunes a jueves en la pantalla deAzteca 7.

