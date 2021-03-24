FOTOS | El día que Melinda Gordon incendió Almas Perdidas con su habilidad en el pole dance.

Si dar vida a una mujer que puede ver y hablar con los fantasmas y espíritus buenos y malos, no fuera suficiente, Melinda Gordon demostró que tiene otros misteriosos talentos que la convierten en nuestra favorita.

Sorprendentemente, Melinda resultó ser toda una profesional del baile, y no cualquiera, sino del pole dance, incluso se atrevió a demostrar su impresionante habilidad durante uno de los capítulos de su serie “Almas Perdidas”.

Fue en el episodio “El negocio del diablo”, de la quinta temporada, donde Jennifer Love-Hewitt se aventuró a mostrarse más sensual que nunca y protagonizar una sexy rutina en el tubo.

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Al principio, el capítulo muestra a Jim sorprendido por la indiferencia de su colega a un encuentro paranormal y sospecha que esta involucrado en la desaparición repentina de una estudiante de medicina. Mientras tanto, Melinda se siente preocupada por Aiden, pues asegura que le tiene miedo a las sombras; al mismo tiempo que intenta ayudar al fantasma de una chica.

Y es justo esta chica quien una noche despierta de su sueño a Melinda y la transporta a un club de striptease. Gordon se encuentra repentinamente frente a un grupo de hombres observando cada unos de sus movimientos, para después darse cuenta que solo se trataba de un sueño inducido por el fantasma de la joven que necesitaba de su ayuda.

La escena que dura apenas un minuto, dejó sorprendidos a los fans de la serie y de la misma Love-Hewitt, pues lo hizo como toda una experta.

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Sin embargo, resulta que esta habilidad no fue adquirida por la actriz solo para esta escena, ya que el pole dance es una disciplina que practica desde hace años, en la que encontró una forma de mejorar su condición física y autoestima, además aprovechó para usarla tiempo después en escenas de la serie “The Client List”.

No te pierdas a Melinda Gordon y sus increíbles habilidades en “Almas Perdidas”, de lunes a jueves por Azteca 7.