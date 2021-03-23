Oscar: Las películas que sorprendentemente no ganaron un premio y para los fans lo merecían.

Durante toda la historia de la industria cinematográfica se han tenido largometrajes que han sido auténticas obras de arte o consideradas mejores películas, al grado de ser reconocidas en los premios Oscar, uno de los galardones más prestigiosos que otorga la Academia.

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Por eso, ahora te presentamos algunas de las películas que sorprendentemente no ganaron el Oscar en la categoría de Mejor Película.

El pianista

Es de las películas que se deseaba que obtuviera el Oscar a Mejor película por la conmovedora y trágica historia de un pianista polaco de origen judío que debía sobrevivir escondido y afrontando multitud de situaciones peligrosas cuando los alemanes invaden Polonia en 1939. Ese año el Oscar a Mejor película se lo llevó Chicago.

Brokeback Mountain

La película es una de las cintas que gustó muchísimo al público, al tratar diversos temas de la sociedad como el racismo y la religión, lo cierto es que el Oscar se lo llevó la cinta de Paul Haggis.

Protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, la trama de Brokeback Mountain gira en torno a dos vaqueros que se conocen al ir a buscar empleo en un rancho. Poco a poco va surgiendo entre ellos algo más que simple compañerismo y amistad, iniciando una relación mucho más íntima.

Los miserables

Con un reparto de la talla de Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway y Amanda Seyfried, entre otros, la película nos narra la historia de Jean Valjean, un preso fugado que trata de redimirse viviendo una nueva vida mientras es perseguido por el inspector Javert.

Aunque La Academia no es preferente de los musicales, esta cinta sin duda tuvo que llevarse el premio.

La vida es bella

Dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, la película cuenta la historia de Guido, un hombre de naturaleza muy alegre que acaba formando una familia con Dora. Sin embargo, estalla la Segunda Guerra Mundial y Guido y su familia son internados en un campo de exterminio. Es entonces cuando Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que están participando en una competición para ganar un fantástico premio.

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El lobo de Wall Street

Obtuvo cinco nominaciones en los Oscar y no se llevó ni un solo galardón. Sin embargo, quien se llevó la estatuilla es12 años de esclavitud, película ganadora de ese año.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, El lobo de Wall Street cuenta la historia real de Jordan Belfort, un joven que buscaba el sueño americano y cuya personalidad cambia por completo tras comenzar a trabajar en una agencia de valores.

Enseguida se da cuenta que lo más importante en esta vida es ser ambicioso y estafar a la gente en su propio beneficio, logrando tal éxito y fortuna que acabó siendo apodado como El lobo de Wall Street.

