Muere actor de Game of Thrones a los 35 años de edad, “no hay palabras para decir lo desconsolados que estamos”

El mundo del entretenimiento está de luto luego de que se revelara la muerte del actor Michael Campbell, también conocido como Michael Patrick, a los 35 años de edad. Todo indica que falleció el martes en un hospital de Irlanda del Norte rodeado por su familia y amigos cercanos. De acuerdo con los informes, el actor habría sido diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica a principios de 2023, por lo que tuvo que usar silla de ruedas.

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