¿Hannah Montana viene a México? La verdad detrás de la pista que lo CONFIRMARÍA

¡Paren todo! Tras la celebración por el 20° Aniversario de Hannah Montana, han comenzado a surgir rumores en línea sobre una aparente gira global, con la que la estrella pop podría visitar tierras aztecas. Si bien no existe un anuncio oficial, la merch de la artista enlista a la Ciudad de México como una de las paradas de este supuesto tour global. Aquí la pista que lo confirmaría:

🚨 Listed cities for a Hannah Montana World Tour 👀 pic.twitter.com/KyITkipFyg — Miley Supreme | Fan Account (@DEM_Mustangs16) March 22, 2026

¿Es cierto que Hannah Montana viene a México? La verdad detrás del rumor

Si bien una gira de Hannah Montana sería la cereza del pastel para la celebración de los 20 años, lo cierto es que ni Miley Cyrus ni Disney han confirmado tal información. De hecho, la mercancía en la que se enlistan las ciudades del supuesto tour global es parte de la colección de una famosa marca de ropa estadounidense, por lo que no se trata de una gira real. La marca simplemente cuenta con la licencia para sacar mercancía con el logo de Hannah Montana.

Así luce la nueva mercancía de Hannah Montana para Hollister. ¿Se imaginan las fechas del Tour fueran para uno nuevo en este 2026? 👀 🇲🇽 ¡Soñar no cuesta nada!https://t.co/oTbKLr1kHO 💛💜✨ pic.twitter.com/alq6RdhKPK — Miley Cyrus México (@MileyCyrusMex) March 21, 2026

¿En dónde ver el especial del 20 aniversario de Hannah Montana?

El especial por el 20° Aniversario de Hannah Montana está disponible en la plataforma de streaming de Disney+, al igual que el resto de las cuatro temporadas de la exitosa serie. Además del especial, Miley Cyrus lanzó una canción exclusiva, dedicada a su yo del pasado, titulada “Younger You”. Este single estará disponible en diversas plataformas digitales de música a partir del viernes, 27 de marzo.

“Celebrar a Hannah Montana no es solo honrar una serie, es un momento muy especial para mí. Hannah Montana marcó el comienzo de la vida que tengo ahora. El vínculo que comparto con mis fans es tan único y hermoso como todo este camino. Los adoro y los quiero muchísimo. Este especial de aniversario es un regalo para ustedes, los más jóvenes, es mi forma de agradecerles su lealtad y por crecer conmigo en cada paso del camino”, escribió la estrella al momento de anunciar su nueva canción.

¿De qué trata el especial del 20 aniversario de Hannah Montana?

A diferencia de lo que muchos creían, no se trata de un reboot o una continuación de la serie, sino de un episodio especial en el que Miley Cyrus recuerda sus días como la famosa Miley Stewart y su doble vida como Hannah Montana. A lo largo del especial, Miley visita los foros de grabación, se encuentra con viejos amigos y comparte emotivos recuerdos de su paso por Disney.