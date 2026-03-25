Miley Cyrus no era la primera opción: revelan a las 2 estrellas que estuvieron a punto de ser Hannah Montana

Miley Cyrus está de fiesta con el especial del 20° Aniversario de Hannah Montana, serie que la lanzó al estrellato a nivel mundial. Pero, ¿sabías que la intérprete de “Nobody’s Perfect” NO fue la única opción para interpretar a la emblemática estrella pop? Lisa London, directora del casting principal, reveló que Disney consideró seriamente a otras dos actrices para el papel: Taylor Momsen y Daniella Monet. Juntas, formaron el top 3 de finalistas.

Taylor Momsen y Daniella Monet: las 2 estrellas que estuvieron a punto de ser Hannah Montana

Lisa London fue la encargada de realizar el casting para el papel de la estrella pop. Además de Miley Cyrus, el top 3 de finalistas incluyó a Taylor Momsen y Daniella Monet:

¿Quién es Taylor Momsen?

No es sorpresa que Disney haya considerado a Taylor Momsen como una de las finalistas, pues la pequeña contaba con una considerable experiencia en la gran pantalla, pese a su corta edad. Esto, gracias a su papel como la querida Cindy Lou en El Grinch (2000). Si bien Taylor no fue la elegida, años después obtuvo un protagónico en otra serie de alto impacto en la cultura popular: Gossip Girl (2007 - 2012), donde interpretó a Jenny Humphrey. Actualmente, es líder de la banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckless.

¿Quién es Daniella Monet?

Daniella Monet también estuvo a punto de darle vida a la famosa Hannah Montana. Si bien tampoco fue elegida, años después alcanzó el estrellato internacional tras darle vida a la icónica Trina Vega, hermana de Tori, en Victorious (2010 - 2013) de Nickelodeon. Antes de ello, tuvo pequeños roles en programas de la misma televisora, como Zoey 101 (2005 - 2008) y iCarly (2007 - 2012).

Miley Cyrus, la elegida para interpretar a Hannah Montana

Pese a su falta de experiencia en el mundo del entretenimiento, Disney eligió a Miley Cyrus ya que su carisma, personalidad y sus raíces reales en Tennessee encajaban perfecto con lo que buscaban. Tras ser elegida, decidieron cambiar el nombre del personaje principal de Chloé a Miley Stewart; mientras que su padre, Billy Ray Cyrus, también fue elegido como figura paterna del show para agregar autenticidad a la historia.

Miley Cyrus celebra el 20° Aniversario de Hannah Montana: “Encontramos nuestro camino de vuelta a casa”

Este martes, 24 de marzo, llegó a Disney+ el especial por el 20° Aniversario de Hannah Montana. Para celebrarlo, Miley compartió una emotiva reflexión vía Instagram en la que agradeció a todos los que han crecido junto a ella.

“Anoche, en el estreno del especial del 20 Aniversario de Hannah Montana, estar junto a Jason, Moisés, Cody, Ana María y Shanica, el elenco con el que crecí, fue un momento inolvidable”, escribió la estrella. “Sentimos que habíamos vuelto a casa, y fue maravilloso. Gracias por crecer con nosotros. Los queremos. Este especial es de mí para ustedes, los más jóvenes”, agregó.