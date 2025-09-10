HBO Max sorprende con serie del universo de El Conjuro: lo que sabemos del proyecto

La saga de El Conjuro no ha dicho su última palabra. A tan solo unos días del estreno de El Conjuro: Últimos Ritos, Warner Bros. sorprendió con la noticia de que la franquicia dará el salto a la televisión de la mano de HBO Max. El anuncio llega tras el arrasador desempeño en taquilla de la cuarta película, que superó récords históricos para el género del terror.

De acuerdo con información revelada por una revista de espectáculos americana, la plataforma de streaming busca expandir el universo de los Warren con una serie original que mantenga el mismo tono oscuro y escalofriante de las películas dirigidas por James Wan. Aunque los detalles aún son escasos, la producción promete convertirse en un nuevo fenómeno para los amantes del horror.

¿Qué sabemos de la serie de El Conjuro en HBO Max?

La showrunner elegida es Nancy Won, reconocida por su trabajo en Jessica Jones. Además, contará con el respaldo de Peter Cameron y Cameron Squires, quienes participaron en proyectos de Marvel como WandaVision y Moon Knight. La supervisión creativa estará a cargo de Peter Safran y James Wan, pilares fundamentales de la franquicia desde su primera entrega.

Por ahora no está confirmado si Patrick Wilson y Vera Farmiga volverán a interpretar a Ed y Lorraine Warren, pero los fanáticos mantienen la esperanza de verlos nuevamente en pantalla.

¿Cómo fue el éxito de Últimos Ritos en taquilla?

El filme debutó con 194 millones de dólares a nivel mundial, superando el récord de IT: Capítulo 1. Críticos y fanáticos coinciden en que este resultado impulsó la decisión de HBO Max de arriesgar con una serie.

Mientras tanto, rumores apuntan a dos posibles caminos: una secuela inspirada en el museo de los Warren o una precuela centrada en sus primeros casos. Cualquiera que sea la elección, el universo paranormal promete seguir creciendo.

