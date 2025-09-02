Quién es quién en ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’, el final de la saga de películas de terror que todos quieren ver

La “spooky season” está por comenzar y eso significa también que las películas de terror se convertirán en las preferidas durante toda la temporada. Y precisamente uno de los clásicos que muchos esperan ver es “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, pues abordará una espeluznante experiencia que marcó la trayectoria de los Warren y pondrá punto final a la historia.

Para atrapar al público y continuar con el prestigio que distinguió a esta saga desde 2013, la producción cuenta con un elenco de primer nivel, que desde ya ha despertado grandes expectativas, sobre todo porque muchos de ellos repetirán sus personajes.

Si ya no recuerdas quién es quién en esta espeluznante historia, no te preocupes, aquí te explicamos la importancia de cada uno de ellos.

El Conjuro 4: Estos son los personajes que estarán en la última película

Vera Farmiga como Lorraine Warren : La médium del dúo, conecta con lo paranormal y aporta las visiones clave para resolver el caso.

: La médium del dúo, conecta con lo paranormal y aporta las visiones clave para resolver el caso. Patrick Wilson como Ed Warren : El investigador principal, da la dirección lógica y espiritual a cada caso; su fe sostiene al equipo.

: El investigador principal, da la dirección lógica y espiritual a cada caso; su fe sostiene al equipo. Mia Tomlinson como Judy Warren : Hija del matrimonio, suele ser el punto vulnerable emocional que humaniza la historia.

: Hija del matrimonio, suele ser el punto vulnerable emocional que humaniza la historia. Ben Hardy como Tony Spera : Yerno de los Warren, heredero de su legado, une la narrativa con el futuro de los objetos malditos.

: Yerno de los Warren, heredero de su legado, une la narrativa con el futuro de los objetos malditos. Rebecca Calder como Janet Smurl : Parte central de la familia afectada, representa el terror vivido dentro del hogar.

: Parte central de la familia afectada, representa el terror vivido dentro del hogar. Elliot Cowan como Jack Smurl: Padre de la familia Smurl, su desesperación impulsa el contacto con los Warren.

Instagram / @theconjuring “El Conjuro 4: Últimos ritos” tendrá a los actores originales que interpretan a los Warren desde 2013

Beau Gadsdon como Dawn Smurl : Hija que experimenta fenómenos paranormales, da credibilidad al caso desde el ángulo infantil.

: Hija que experimenta fenómenos paranormales, da credibilidad al caso desde el ángulo infantil. Kíla Lord Cassidy como Heather Smurl : Otro testigo clave de los ataques, añade tensión y humanidad a los sucesos.

: Otro testigo clave de los ataques, añade tensión y humanidad a los sucesos. Molly Cartwright como Shannor Smurl : Completa la perspectiva familiar, mostrando cómo el mal afecta a todos sin distinción.

: Completa la perspectiva familiar, mostrando cómo el mal afecta a todos sin distinción. Steve Coulter como el padre Gordon : Representa el respaldo de la Iglesia y la lucha espiritual formal contra la entidad.

: Representa el respaldo de la Iglesia y la lucha espiritual formal contra la entidad. John Brotherton como Brad Hamilton : Apoya la investigación con un punto de vista externo, ayuda a unir piezas del caso.

: Apoya la investigación con un punto de vista externo, ayuda a unir piezas del caso. Shannon Kook como Drew: Aliado recurrente de los Warren, aporta la parte técnica y práctica para enfrentar el mal.

¿De qué trata “El Conjuro 4: Últimos Ritos”?

En esta película final de “El Conjuro”, los Warren se enfrentarán al caso que aterrorizó a los Smurl, una familia que perdió la tranquilidad cuando comenzaron a sufrir apariciones demoniacas que los someten a noches de terror y enfrentamientos inexplicables que se manifiestan de forma física.

En su desesperación, le piden ayuda al matrimonio de expertos, sin imaginar lo que estaba por venir.

La historia de “El Conjuro 4" está basada en hechos reales, y según se sabe, es un misterio que nunca pudo resolverse y que condenó a los involucrados a enfrentarse a esta oscura realidad por mucho tiempo.

¿Cuándo sale ‘El Conjuro 4' en cines? Esta es la fecha de estreno en México

El estreno de “El Conjuro 4: Últimos Ritos” será el próximo jueves 4 de septiembre y en cines de México tiene la clasificación de B15, lo que significa que es un contenido no apto para adultos y a partir de los 15 años se puede ingresar a las salas.