Invincible temporada 4: Fecha, dónde ver y hora del estreno del capítulo 6 donde sabremos si Marck Grayson muere a manos de Conquista

El capítulo 6 de la temporada 4 de Invincible se estrenará este miércoles 8 de abril de 2026 en punto de las 01:00 horas tiempo del centro del país; este nuevo episodio lo podrás ver a través de Amazon Prime. Descubre qué le pasará a Mark Grayson luego de que fuera casi destrozado a manos de Conquista, uno de los Viltrumitas más poderosos de su raza.

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¿En qué terminó el capítulo 5 de Invincible temporada 4?

Mark Grayson, Oliver, Allen el Allien y una chica llamada Tech Jacket, se van en una nave en busca de querer acabar con los Viltrumitas que aún quedan, sin embargo, en un ataque sorpresa, hace que Hailee Steinfeld tuviera que tomar una decisión complicada y es que, tras los daños en este cohete, la alienígena optó por dejar a Nolan y compañía.

Es aquí donde aparece Lucano y Conquista aparecen con otros de su misma raza, sin embargo, Olliver, Tech Jacket, Allen el Allien, Mark y Nolan se miden contra estos peligrosos seres, pero, la fuerza de sus enemigos es mayor, a eso se le suma que, el hijo menor de Omni-Man no sabe respirar en el espacio y su padre lo manda a un planeta cercano; pero es aquí donde Conquistador decide ir por él.

En este planeta desolado es donde Conquista está a punto de matar a Oliver y en una escena sumamente impresionante, es cuando vemos al hijo menor de Nolan buscando y detrás de él está uno de los Viltrumitas más poderosos de su raza; es aquí donde Grayson aparece y lo toma del cuello para tratar de asfixiarlo.

Sin embargo, aunque Mark no lo suelta, recorren y destruye gran parte del territorio de este desconocido planeta, Conquista trata de zafarse de su enemigo, pero no puede e intenta de todo; justo cuando Grayson está por terminar con su vida, el viltrumita lo atraviesa en medio de su cuerpo y es aquí donde la escena que dejó el quinto capítulo fue simplemente impresionante.

¿Cuáles son los capítulos de Invincible y The Boys que saldrán el mismo día?

8 de abril episodio 1 y 2 de The Boys y capítulo 6 de Invincible

15 de abril episodio 3 de The Boys y capítulo 7 de Invincible

22 de abril episodio 4 de The Boys y capítulo 8 de Invincible