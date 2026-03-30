Invincible: Hora, fecha y dónde ver el quinto capítulo de la cuarta temporada, ¿Mark Grayson aceptará ser el compañero de Nolan?

La temporada cuatro de Invincible ya lleva 4 episodios, es por ello que aquí te diremos la fecha, hora y dónde ver el estreno del capítulo 5 de la nueva campaña de la historia de Mark Grayson y compañía. Si el formato sigue tal y como sucedió en el cuarto apartado, el estreno de este episodio será el miércoles 1 de abril en punto de las 01:00 horas, (una de la mañana) tiempo del centro de México a través de Amazon Prime Video.

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¿De qué trató el episodio 4 de la temporada cuatro de Invincible?

Mark Grayson sigue con la incertidumbre sobre si matar es lo correcto, luego de que matara al huésped humano que traía uno de los Sequids, pero en un momento vuelven a querer acabar con el mundo es por ello que, Cecil manda a los Guardianes, pero al querer terminar con este tipo de extraterrestres, hacen un tipo de modo para contener a las extrañas especies, sin embargo, Invincible ve que no queda mucho tiempo y decide matar al ser humano que estaba poseído, esto ha provocado que tenga una pelea interna.

Eve Atom quien es la pareja de Mark se encuentra muy preocupada luego de darse a conocer que será mamá, y aunque su mejor amigo de William está contento, la heroína revela que, ella no quería ser mamá; a eso se le suma que, sus poderes que es materializar cualquier artefacto, ya no se vuelven sólidos y se deshacen en un tipo de líquido que se le escurre por las manos.

Damien manda llamar o mejor dicho invocar a Invincible para que le ayude a destruir a Volcanikka, quien casi mata a su hermana y amenaza con apoderarse del infierno, y el demonio detective queda con vida para poder darle un aviso a Satanás, quien se ve debilitado; es por ello que su súbdito recurre a Mark, quien se envuelve en una charla con este ser demoníaco, por lo que, lo hace bajar por una corona para que le regrese los poderes al señor del bajo mundo y así derrotar a su enemiga que casi acaba con todos los de su misma especie.

Al final del episodio regresa Nolan con Allen Alien, con quien ha estado recolectando todo tipo de armas para acabar con el ejército Viltrumita, esto pasa cuando Atom le está a punto de revelar que está embarazada, pero Omni-Man aparece en los aires y aquí termina; pasando como 5 segundos de créditos, aparece de nuevo Damien, quien se ve escalando un edificio, pero justo cuando todo parece normal, una voz en su interior le revela que, Volcanikka ahora querrá acabar con los seres de la superficie.