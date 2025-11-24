Sufría una grave enfermedad, los productores de Stranger Things le dieron trabajo y ahora es el preferido de la historia

Stranger Things estrenará el primer volumen de su temporada final este miércoles 26 de noviembre a través de la plataforma de entretenimiento, sin embargo, aunque el elenco es bastante numeroso, quien se ha robado el corazón de los fanáticos de esta historia sin duda es Dustin Henderson, quien es interpretado por Gaten Matarazzo.

Gaten Matarazzo es uno de los más queridos en la serie de Stranger Things; sin embargo, este joven de 23 años, pudo ser el consentido de los televidentes debido a su carisma y su brillante sonrisa. Por otro lado, dicho actor sufre de una extraña y terrible enfermedad llamada displasia cleidocraneal, la cual no le cerró las puertas, puesto que, los productores de este proyecto le dieron trabajo para que fuera uno de los personajes favoritos de esta marca.

Matarazzo ha revelado en varias entrevistas que, los hermanos Duffer integraron esta condición de su vida real al personaje; esto marcó un antes y un después, puesto que, el protagonista pudo mostrarle al mundo por medio de la serie un mal poco frecuente y raro.

¿Cuál es la enfermedad que sufre Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) en Stranger Things?

La displasia cleidocraneal es una enfermedad genética muy extraña, la cual afecta de manera directa los huesos y los dientes. Una de sus principales señales y muy notoria es que las clavículas de los pacientes no se desarrollan completamente, o bien están ausentes, a eso se le añade algunas alteraciones en la estructura facial y craneal del sujeto que la padece.

Sufrir de displasia cleidocraneal también trae dificultades en los dientes, así como retrasos en la formación de los dientes permanentes. Los pacientes que sufren de esta enfermedad llegan a tener hombros estrechos, una estatura baja; o bien algunos rasgos óseos muy distintivos de este mal, sin embargo, la capacidad cognitiva de la persona no se ve alterada.

Es importante mencionar que, esta enfermedad es muy baja, por lo que la sociedad no conoce mucho de este mal y debido a su rareza, algunos pacientes no son diagnosticados de manera correcta y les dan tratamientos odontológicos u ortopédicos.