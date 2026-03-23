La Oficina, la serie: este es el significado del final de la primera temporada de la versión mexicana de The Office

La Oficina, la serie versión mexicana de ‘The Office’ , terminó su primera temporada con ocho capítulos que han dejado opiniones divididas en redes sociales, sobre todo por su final, que ha dado de qué hablar por dos razones: su verdadero significado y si habrá o no una temporada 2.

Durante la serie, hubo situaciones en la trama que revelaron cómo es cada uno de los personajes, incluyendo al líder de la compañía de jabones Olimpo, Jerónimo Ponce III (Fernando Bonilla). Pero no todas las situaciones se resolvieron en los capítulos.

¿Qué pasó en el final de La Oficina, la serie mexicana de The Office?

En el final de La Oficina queda claro cuál es el rol de cada uno de los personajes, pero también se revelan situaciones que deben resolverse , principalmente después de que la compañía de jabones Olimpo no pasó una certificación importante que podría poner en peligro su futuro.

No obstante, en los últimos momentos se revela que lograron pasarla, aunque existe otro conflicto que no cerró su ciclo: ¿venderán la compañía? Al menos Jerónimo III lo dejó claro: quiere luchar por quedársela y proteger a sus empleados.

Es por eso que queda abierta la posibilidad de una segunda temporada.

¿Quién es quién en el elenco de la serie La Oficina?

La versión mexicana de La Oficina está liderada por Fernando Bonilla como el director de la compañía de jabones, Jerónimo Ponce III, tal como te lo comentamos al inicio, pero no es el único. Mira todo el reparto:

Este es el elenco completo de La Oficina.|Amazon Prime Video

Fernando Bonilla es Jerónimo Ponce III, el director de la empresa heredada por su abuelo.

es Jerónimo Ponce III, el director de la empresa heredada por su abuelo. Fabrizio Santini es Memo Guerrero, un trabajador que tiene muchas deudas.

es Memo Guerrero, un trabajador que tiene muchas deudas. Elena del Río es Sofí Campos, una ejecutiva de atención a clientes de la empresa.

es Sofí Campos, una ejecutiva de atención a clientes de la empresa. Edgar Villa es Aniv Rubio, el empleado que se pone la camiseta.

es Aniv Rubio, el empleado que se pone la camiseta. Alejandra Ley es Abi Delgado, la empleada extrovertida que se dedica a Recursos Humanos.

es Abi Delgado, la empleada extrovertida que se dedica a Recursos Humanos. Alexa Zuart es Mine Romero, la encargada de marketing de la empresa de jabones.

es Mine Romero, la encargada de marketing de la empresa de jabones. Armando Espitia es Qwerty, el encargado de sistemas.

es Qwerty, el encargado de sistemas. Paola Flores interpreta a Betty Benítez, la secretaria.

interpreta a Betty Benítez, la secretaria. Guillermo Quintana es Don Abel, el contador de la empresa.

es Don Abel, el contador de la empresa. Juan Carlos Medellín es Lucio Galván, un abogado bien preparado de la empresa.

es Lucio Galván, un abogado bien preparado de la empresa. Arelí González es Ángeles Leyva, la encargada de control de calidad.

es Ángeles Leyva, la encargada de control de calidad. Rodrigo Darío Suárez es Giancarlo, el jefe de edecanes.

es Giancarlo, el jefe de edecanes. Erika de la Rosa es Juana Alpízar, la ejecutiva encargada en la CDMX.

¿Cuándo sale la temporada 2 de La Oficina, la serie mexicana de The Office?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha confirmado una temporada 2 para ‘La Oficina’.