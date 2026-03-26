La Oficina México: ¿Quién es Alexa Zuart?la famosa influencer que ahora es parte del elenco

La Oficina México es la nueva serie que está dando de qué hablar ya que luego de su estreno el 13 de marzo en Amazon Prime Video, se ha consolidado como una de las favoritas del público pues rápidamente ocupó el puesto número uno en la plataforma de streaming. Sin embargo, una de las cuestiones que más han llamado la atención es que Alexa Zuart, reconocida influencer, forma parte del elenco, es por eso que en esta ocasión te explicamos todo sobre su carrera y quién es.

¿Quién es Alexa Zuart? La famosa influencer que ahora es parte del elenco de “La Oficina México”

Alexa Zuart es una reconocida creadora de contenido que ha enfocado sus videos en comedia. Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en instagram y 1.8 millones en tiktok. Hoy en día es una de las figuras más reconocidas en el mundo digital así como en el stand up. Sin embargo, antes de la comedia fue maestra ya que debido a su contexto personal buscaba ofrecer una educación distinta de la que tuvo. Su hijo, mismo que tuvo a los 17 años de edad, fue una gran motivación para que la influencer se atreviera a tomar la decisión de llevar su comedia al siguiente nivel, por lo que incluso tomó un curso.

Su determinación, constancia, así como su tipo de comedia característico para retratar de forma humorística situaciones de la vida común de muchas personas la ha llevado a conectar con una gran audiencia, lo que también le ha permitido compartir escenario con grandes referentes de la comedia mexicana como Franco Escamilla, Daniel Sosa, El Escorpión Dorado, Tío Robert, El Cojo Feliz y La Cotorrisa.

Este año tuvo su debut en la serie mexicana “La Oficina”, en donde a través de redes sociales la comediante compartió la noticia. “Aunque entre risas, la cosa es seria, por eso puse todo mi empeño y tuve la fortuna de contar la ayuda y generosidad de mis compañeros” fueron algunas de las palabras que Alexa escribió en un post donde se le ve en las grabaciones del proyecto.

Por otro lado, agradeció a todas las personas de la producción así como a sus fans por brindarle tanto apoyo ya que; de acuerdo con la comediante, esa es una de las razones por las que ella puede formar parte de grandes proyectos. “solamente puedo decirles que aquí seguiré siempre esforzándome mucho y dejando lo mejor de mí. ¡Millones de gracias por seguir aquí conmigo!” fue parte del mensaje que la reconocida influencer compartió con su público.

¿Dónde ver “La Oficina México?

La serie está disponible en Amazon Prime Video. Hasta el momento la primera temporada cuenta con 8 capítulos por lo que podrás disfrutarla a través del dispositivo que prefieras, desde la comodidad de tu casa, en el momento que lo desees.