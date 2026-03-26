La Oficina: Así fue la audición de Fernando Bonilla para interpretar a Jerónimo Ponce III

La Oficina México se mantiene como la serie número 1 en Prime Video. A escasos días de su estreno en streaming, la adaptación de Gaz Alazraki no ha hecho más que recibir críticas positivas. Y es que, contrario a lo que muchos esperaban, este nuevo proyecto es un total acierto, pues logra mantener ese toque de comedia e incomodidad que tanto caracteriza a The Office. Entre las actuaciones más aplaudidas está la de Fernando Bonilla, quien da vida al gran Jerónimo Ponce III, el director de Jabones Olimpo en la sucursal de “Aguascalientesnnn”. Aquí, la audición que le valió el papel:

¿Quién es Fernando Bonilla, el actor que interpreta a Jerónimo Ponce III en La Oficina México?

Fernando Bonilla es el protagonista de La Oficina. Si bien su rostro ahora es sinónimo del jefe más querido de México, lo cierto es que su trayectoria en el mundo del entretenimiento es bastante larga. Fernando incursionó en la industria del doblaje desde muy temprana edad, prestando su voz para el famoso Harold Berman de Hey, Arnold!.

Como hijo de Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, el talento corre por sus venas. A lo largo de su carrera ha dirigido y protagonizado diversas obras de teatro, además de aparecer en proyectos como Las Muertas, Technoboys, Perdidos en la noche, El norte sobre el vacío y Narcos: México, por mencionar algunos. Fernando también es famoso por su personaje de comedia y stand-up, El Diente de Oro, el cual surgió como una parodia del típico “macho mexicano”, además de tener su propio podcast: Casos de la Risa Real.

Reparto de La Oficina

Fernando Bonilla no es el único con experiencia en el mundo de la comedia, pues muchos de sus co-protagonistas también son expertos en el género. Este es el reparto completo de La Oficina México.



Fernando Bonilla: Jerónimo Ponce III

Jerónimo Ponce III Fabrizio Santini: Memo Guerrero

Memo Guerrero Elena del Río: Sofi Campos

Sofi Campos Edgar Villa: Aniv Rubio

Aniv Rubio Alejandra Ley: Abi Delgado

Abi Delgado Alexa Zuart: Mine Romero

Mine Romero Armando Espitia: Qwerty

Qwerty Paola Flores: Betty Benitez

Betty Benitez Guillermo Quintana: Don Abel

Don Abel Juan Carlos Medellín: Lucio Galván

Lucio Galván Arelí González: Ángeles Leyva

Ángeles Leyva Rodrigo Darío Suárez: Giancarlo

Giancarlo Erika de la Rosa: Juana Alpízar

Juana Alpízar Quetzalli Cortés: Iván Mondragón

Iván Mondragón Arturo Vinales: Cañedo

¿Habrá segunda temporada de La Oficina México?

Hasta ahora, no hay confirmación sobre una segunda temporada de La Oficina México. No obstante, debido al buen recibimiento de la serie, es probable que Prime Video se anime a producir una segunda entrega. De hecho, Bonilla instó a los fans a solicitar más episodios en redes sociales. Por ahora, no queda más que esperar a que serie sea renovada formalmente.