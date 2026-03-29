¡CONFIRMADO! La serie de Harry Potter tendrá segunda temporada; te contamos todo lo que se sabe

La nueva serie de Harry Potter ya tiene fecha de estreno y de hecho ya salió el primer trailer de la primera temporada, sin embargo, el jefe de HBO, Casey Bloys, dio a conocer que, ya se está llevando a cabo el desarrollo de la segunda temporada del Niño que Vivió: “Nuestro objetivo es no tener una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo, no va a ser una temporada anual, el programa es demasiado grande y extenso, pero ya están escribiendo la segunda campaña”.

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¿Cuándo se estrena la primera temporada de la serie de Harry Potter?

Harry Potter la serie se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 25 de diciembre de 2026, esta primera edición contará con 8 capítulos. Esta nueva adaptación tendrá una temporada para cada uno de los 7 libros de la saga, lo cual permitirá tener esta historia con mayores detalles que tenían los escritos.

El primer libro de Harry Potter lleva como nombre Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde se muestra su llegada a Hogwarts, su primer encuentro con Hermione y Ron, pero de igual forma con Draco Malfoy, así mismo, si leíste el libro en este primer adelanto se ve cómo le cortan el cabello al Niño que Vivió, lo cual si viene en dicha historia escrita.

Reparto de la nueva serie de Harry Potter

Harry Potter es Dominic McLaughiin

Ron Weasley es Alastair Sout

Hermione Granger es Arabella Stanton

Albus Dumbledore es John Lithow

Severus Snape es Paapa Essiedu

Minerva McGonagall es Janet Mc Teer

Rubeus Hagrid es Nick Frost

Argus Filch es Paul Withehouse

Quirinus Quirrell es Luke Thallon

Draco Malfoy es Lox Pratt

Petunia Dursley es Bel Powley

Vernon Dursley es Daniel Rigby

Neville Longbottom es Rory Willmot

¿Cómo se llamará la segunda temporada de la serie de Harry Potter?

Si cada temporada será dedicado a un libro, la segunda edición de esta serie llevará como nombre Harry Potter y la Cámara de los Secretos; en cuanto a su estreno, fuente cercana a la marca que está creando este proyecto reveló que, el estreno de cada campaña no será cada año, sino cada 2, por lo que la primera saldría el 25 de diciembre de 2026 y la siguiente hasta el 2028.