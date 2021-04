Loki, el super villano del Universo Cinematográfico de Marvel, estrena nuevo tráiler. (VIDEO)

El Universo Marvel puso a todos sus fieles fanáticos de cabeza, pues presentó el nuevo tráiler de la serie de Loki, un film que contará las aventuras de uno de los personajes más importantes de Avengers: Endgame.

Hay que recordar que la película de los Vengadores sucede cuando deciden hacer viajes en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito y, de esta forma, poder revertir el chasquido de Thanos que eliminó a la mitad de la vida en toda la galaxia. Por su parte, Loki se hizo con el Teseracto que contiene la gema del espacio.

Usándolo para abrir portales a cualquier parte del universo y proporcionar viajes interdimensionales, es la forma en que durante Avengers 2012 el científico Erik Selvig, bajo la influencia de Loki, construye una máquina accionada por el Teseracto que abrió un enorme portal para el ejército Chitauri.

Ahora para su serie, se adelanta que vamos a seguir las aventuras de Loki en diferentes momentos importantes, de diferentes épocas y diferentes lugares.

Además, la serie mostrará, por primera vez a los Guardianes del Tiempo, viajeros del tiempo desde el final del universo, las últimas criaturas vivientes en existencia y enemigos de Kang, El Conquistador.

Este será el nuevo gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel, quien reemplace a Thanos para la próxima década.

También, se ha revelado que la compañía ha conseguido al actor adecuado, se trata de Jonathan Majors a quien podemos ver en The Last Black Man in San Francisco o la serie Lovecraft Country.

Loki se estrena el próximo 11 de junio, protagonizada por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Richard E. Grant. Michael Waldron, creador, guionista principal y productor ejecutivo de la serie, con Kate Herron como directora de todos los episodios de la primera temporada.