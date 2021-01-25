Marvel ya piensa en el regreso de ‘Thanos’ en la película ‘Los Eternos’ que habla de su pasado.

Una de las noticias más inesperadas se dio a conocer en las últimas horas, ya que uno de los villanos más grandes y temibles de la pantalla grande, Thanos, quien forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel y quien tuvo una participación clave en Avengers: Infinity War y muere en Avengers: Endgame, seguirá en la pantalla grande.

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Hay que recordar que este villano perdió la vida en dos ocasiones, una de estas fue con el dios del trueno, Thor, cuando le cortó la cabeza en Endgame. Y, posteriormente, desaparece cuando Tony Stark usa las gemas del infinito para traer de vuelta a la humanidad que el extraterrestre había desaparecido para combatir los problemas que tenía la población.

Sobre su inesperado regreso, se mencionó que tendrá una aparición en una de las futuras producciones de Marvel, la cual se llamará Los eternos.

Esta entrega estará ambientada en un mundo de hace miles de años, donde se presentarán a seres con un gran poder que llegaron a la Tierra y se les identificó como dioses por parte de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, estos personajes habían permanecido en un sueño profundo, pero gracias a las gemas del infinito se vuelven a despertar.

Por eso en la historia aparecerá un joven de nombre Thanos, quien tendrá interacción con alguno de Los Eternos, grupo al que forma parte, debido a que es hijo de A’lars y Sui-San. Este film nos adentrará en el pasado del villano más grande.

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Fue Jim Starlin, guionista de Marvel Studios y creador del temido personaje, quien reveló que el villano tendría una aparición especial, sin revelar muchos detalles dejó a los más grandes seguidores en la espera de esta película.

Hasta el momento no se ha mencionado la fecha de estreno de Los Eternos. Recordemos que en un principio el personaje de Thanos no se tenía contemplado para salir en la entrega de Avengers: Infinity War.

