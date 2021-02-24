‘X-Men’ y ‘Howard the Duck': Estas películas de Marvel quedaron fuera de su propio universo cinematográfico.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es considerado una de las franquicias más importantes en la industria del cine. Y es que, la mencionada compañía recauda millones de dólares al año, pero también es la cuna de importantes figuras del espectáculo como Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland y otros exitosos intérpretes.

El UCM alberga grandes películas de superhéroes como ‘Capitán América: Civil War’, ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Spider-Man: Lejos de casa’ y muchas otras más.

Sin embargo, también existen otras cintas que se quedaron fuera del aclamado Universo Cinematográfico de Marvel. Algunas producciones fueron lanzadas antes de la creación del UCM o se quedaron en una especie de limbo tras la incorporación de Disney.

Estos son los filmes que no forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Howard the Duck

Dirigida por Willard Huyck en 1986, esta cinta tuvo un gran fracaso en la taquilla y nulo recibimiento por parte del público. En aquel momento, los superhéroes no tenían tanto auge como en esta década y no se había creado el UCM.



The Punisher

Esta producción fue dirigida por Mark Goldblatt y protagonizada por Dolph Lundgren en 1989, dejando con un buen sabor de boca a los admiradores del temido antagonista.

Sin embargo, una importante plataforma de streaming apostó por una serie dedicada al villano en el 2017. Este caso es muy particular, pues la producción atravesó la transición del sello a Disney.



X-Men

Esta exitosa saga también quedó fuera del UCM, pues fue producida en el año 2000 por '20th Century Fox'. Recordemos que, los X-Men marcaron un antes y después en la industria de los superhéroes, pues se convirtieron en grandes iconos para millones de niños.

Sin embargo, rumores trascendieron que ‘Dark Phoenix’ dirigida por Simon Kinberg y ‘Los nuevos mutantes’ dirigida por Josh Boone, fueron cintas que se registraron bajo el manto de Walt Disney Studios.

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Ghost Rider

El personaje creado por Roy Thomas, Gary Friedrich y Mike Ploog, tuvo innumerables fracasos en taquilla desde su lanzamiento en 1972. Y es que, fue en los años 2007 y 2011, cuando algunos productores apostaron por el temido fantasma para llevarlo a la pantalla grande.

Sin embargo, las cintas dedicadas a ‘Ghost Rider’ tuvieron un rotundo fracaso en la taquilla y nulo impacto entre el público. Para sorpresa de muchos fanáticos, este personaje incursionaría en el Universo cinematográfico de Marvel en el próximo proyecto ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’



Los Cuatro Fantásticos

Esta saga es una de las más emblemáticas en el mundo de los superhéroes; sin embargo, ‘Los 4 Fantásticos’ (2005), ‘Los 4 Fantásticos y Silver Surfer' (2006) y ‘4 Fantásticos’ (2015), no entraron en el prestigioso mundo del UCM.

Recientemente, Marvel Studios y Disney anunciaron que una película de ‘Los 4 Fantásticos’ estaba en camino para alegrar a millones de fans. El filme estaría ambientado en el Universo Cinematográfico de Marvel con Jon Watts en la dirección.

Además, existen otras películas poco conocidas que tampoco forman parte del aclamado UCM.



Daredevil (2003), dirigida por Mark Steven Johnson.

Elektra (2005), dirigida por Rob Bowman

Hulk (2003), dirigida por Ang Lee

Blade (1998), dirigida por Stephen Norrington

Blade II (2002), dirigida por Guillermo del Toro

Blade: Trinity (2004) dirigida por David S. Goyer.

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