Se filtra nombre del revival de Malcolm el de en Medio, y muchos lo califican como perfecto

La serie Malcolm el de en Medio es sin duda una de las más queridas del público, y en medio de una ola por los remakes, la plataforma de streaming Disney+ traerá un revival, el cual nos llenará de nostalgia por los viejos tiempos y también nos sorprenderá al ver las nuevas aventuras en las que puede meterse esta familia estadounidense.

Los fans del programa de televisión que se emitió del 2000 al 2006 se encuentran muy emocionados por el estreno de la segunda parte de la historia de Malcolm, pues quieren saber lo que sucede en la vida adulta de aquel niño superdotado con una familia bastante peculiar que continuaba unida pese a ser disfuncional y caótica.

¿Cuál es el nombre del revival de Malcolm el de en Medio?

Recordamos que la serie tenía una gran intro en donde se nos presentaba a cada uno de los personajes y las particularidades que los caracterizaban, siendo Malcolm el que tenía la capacidad de romper la cuarta pared y hablar directamente con nosotros, los televidentes.

Te puede interesar: ¡Comprobado! Malcolm y The Office están en el mismo universo

Al final del tema principal de Malcolm el de en Medio, que es la canción “Boss Of Me” de They Might Be Giants, podemos escuchar un “Life is unfair”, que significa “la vida es injusta”, por lo que en este revival decidió utilizarse el nombre de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, cosa que los fanáticos han considerado como más que perfecto.

Y es que se supone que veremos esta nueva historia varios años después del final de la serie original, exactamente en el 40 aniversario de bodas de Lois y Hal, pero a pesar de su futuro prometedor, Malcolm parece no estar tan contento y continuar pensando que la vida es muy injusta.

Algunos detalles del estreno del revival Malcolm el de en Medio

Aún no se tiene confirmada una fecha de estreno para el revival de Malcolm el de en Medio, solo se sabe que estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ y que podría salir el primer capítulo a finales de 2025 o a principios de 2026.