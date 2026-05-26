7 datos de Spider-Noir que quizás no conocías y que podrían ayudarte a entender la serie

La serie de Spider-Noir se estrenará el 27 de mayo de 2026 en punto de las 1:00 horas, tiempo del centro del país, recuerda que se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime Video, es por ello que aquí te diremos 7 datos de esta versión que debes saber.

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7 datos sobre Spider-Noir que debes saber

¿Cuál es su origen?

El origen de esta versión del Hombre Araña se da en la Gran Depresión, y a diferencia de Peter Parker y la historia de cómo se convirtió en el superhéroe, este personaje vive en Nueva York en el año de 1933, esta serie se ambientará cuando Estados Unidos vivía una crisis económica, la ley seca, política masiva, auge de las mafias y la corrupción.

¿Cómo consiguió sus poderes el Spider-Noir?

Esta versión del Hombre Araña no consiguió sus poderes por medio de un piquete, ciencia o radiación; Peter es mordido por una araña ligeramente venenosa, la cual estaba oculta en una antigua estatua; luego de la mordedura le llega una visión de un tipo de Dios Araña, la cual le otorga poderes.

¿De qué esta hecho su traje?

El Spider-Noir no tendrá su icónico atuendo de lycra, su traje se conforma por un uniforme militar de la Primera Guerra Mundial el cual fue ocupado por su tío Ben, quien en este Universo fue un activista social que fue asesinado por la mafia del Duende.

El Spider-Noir sí ocupa armas

Este Spider-Man no ocupa armas, sin embargo, en esta versión veremos que se basa un mundo un poco más violento, además, Peter es un tirador experto quien sí recurre al armamento y al uso de revólveres, los cuales marcan una línea moral muy diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a ver.

El Spider-Noir y sus telarañas

Este Peter produce su telaraña directamente de las muñecas, sin embargo, es una seda de color negro y la ocupa de manera similar a una red que se ve real para atrapar a sus enemigos en las sombras.

¿Por qué su Universo es en Blanco y Negro?

Todo el mundo está construido bajo las reglas del cine negro, un alto contraste, sombras dramáticas y una atmósfera de un constante misterio.

¿Qué actor será el Spider-Noir?

El Spider-Noir será interpretado por Nicolas Cage, quien ya ha prestado su voz y en algunos videojuegos, participó en Spider-Man Shattered Dimensions, y en la de Spider-Man: In to the Spider-Verse que se estrenó en el 2018.

