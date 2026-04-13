7 guiños que no viste en los nuevos capítulos de Malcolm el de en medio la Vida Sigue Siendo Injusta sobre las temporadas pasadas

Malcolm el de Enmedio la Vida sigue Siendo Injusta se estrenó el viernes 10 de abril de 2026 y se puede disfrutar a través de la plataforma de Streaming de Disney Plus, y aunque ha traído el debate sobre la mesa, la realidad es que, esta serie ha dejado un buen sabor de boca para los seguidores de los 4 hijos de Hal y Lois, es por ello que aquí te dejaremos los 7 guiños que quizás no viste en los nuevos capítulos de esta historia.

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1.- Hayden Panettiere no regresó a la nueva serie de Malcolm el de Enmedio, la Vida Sigue Siendo Injusta como Jessica, sí hubo un guiño a su personaje, y es que en la escuela de Leah, la hija de Malcolm, se puede ver un folleto con la foto de Jessica, la cual dice “El francés me llevó a Harvard”. Esto podría decirnos que, quizás se encontró con el protagonista en la Universidad.

2.-Seguimos con Leah, y es que el escudo en su uniforme lleva una frase en latín que dice Vita Iniquum, que se traduce como: “La Vida es Injusta”.

3.- En la fiesta de Aniversario de Hal y Lois, apenas en un momento, aparece por unos instantes la esposa y el hijo de Frankie Muniz de la vida real.

4.- En la oficina de Malcolm en la ONG, cuando éste está llamando, se puede apreciar una bandera con el número 33, esto es un guiño a su vida real, ya que es un conductor profesional de la NASCAR en Craftsman Truck Series.

5.- En la cochera en donde está Francis y Piama como huéspedes, se pueden ver los famosos patines de cuando Hal le enseña a Malcolm a patinar, de igual forma se ve la bola de boliche de color verde o amarillo fosforecente, la cual es idéntica a la que traía Malcolm cuando hacen los 2 universos de cómo vivirían su experiencia si los llevara su papá o Lois, esto es un guiño claro a la escena en la que Malcolm quiere tirar los pinos, pero no puede.

6.- Cuando Reese está en la habitación de Kelly, se pueden ver los juguetes tipo PlayMobil que ocupó Dewey cuando tiene varicela y está en cuarentena, estos mismos que llamó como soldados, son los que tiran a Lois en cámara lenta.

7.-En este mismo cuarto, se puede ver el muñeco azul Herbie, por el que Dewey tanto quería cuando era muy pequeño y que le hablaba en los comerciales en los primeros capítulos de las primeras temporadas.

8.- Cuando Hal está en la cocina, se puede ver una foto de Dewey, Reese y Malcom abrazados, sin embargo, el fondo de dicha imagen es del episodio en el que Reese regresa de Afganistán luego de haberse encuadrado al Ejercito de los Estados Unidos tras enterarse de que Malcolm le habría robado a su novia en una escena donde incluso llevaba un caballo, palomas y hasta serenata.

