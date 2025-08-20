Dragon Ball y Labubu lanzan coleccionables en Blind Box que no te puedes perder

Una de las cosas más bonitas y emocionantes de ser fanático de la cultura pop es poder coleccionar cosas de tus animes, series, películas y cómics favoritos. Hay un sinfín de objetos que puedes coleccionar, pero pocas veces te encuentras una colaboración como esta. Los Labubu y Dragon Ball se unen y sacan una muy bonita colección que vale la pena conocer.

Dragon Ball y Labubu se unen en una colección única

El universo de Dragon Ball sigue expandiéndose, esta vez fuera del anime y manga, gracias a esta nueva colaboración con Pop Mart, la reconocida compañía de juguetes responsable de las famosas figuras Labubu.

La marca sorprendió a los fans de Dragon Ball con el lanzamiento de una nueva colección especial de Blind Box, concepto que se ha vuelto tendencia en el mundo del coleccionismo: cajas completamente selladas que esconden una figura sorpresa en su interior.

¿Qué incluye la colección Dragon Ball Alloy Vehicles?

La línea de coleccionables lleva por nombre Dragon Ball Alloy Vehicles, y se compone de una serie de mini vehículos inspirados en el anime. Desde los clásicos coches cápsula hasta las icónicas motos voladoras. Cada una de las piezas mezcla el estilo retro de Dragon Ball con el característico diseño de Pop Mart a la perfección.

Como sucede con todas las Blind Box, algunas figuras serán más comunes que otras, la probabilidad de adquirir alguna figura de edición limitada es baja, lo que aumenta el atractivo para coleccionistas.

Love these Dragon Ball Alloy Vehicles figures! Toriyama gave us endless awesome designs, so there is plenty of more blind box series they could do, especially if they dive into the Z portion. pic.twitter.com/RfzZGKck5L — Zach™ (@ZachBrowne19) August 4, 2025

Fecha de lanzamiento y dónde conseguirlos

Si quieres conseguir esta colección, ya la puedes adquirir. Por el momento, solamente están disponibles para comprarlas en línea directamente en la página de la reconocida marca. Debido a la popularidad que generalmente tienen estas ediciones, se espera que se agoten rápidamente, tal como ha ocurrido antes con otras colaboraciones de la marca.

Sin duda, se trata de una bonita colección. ¿Añadirás los vehículos a tu colección?

También te puede interesar: Marvel y Beyblade tienen juntos un set coleccionable con Spider-Man, Venom, Iron Man y Thanos