Muere querido actor británico, quien dio vida a Watson en la serie de Sherlock Holmes, a los 91 años

El mundo de la televisión está de luto luego de que se revelara que el actor, David Burke, quien dio vida al Dr. Watson en la adaptación televisiva de Sherlock Holmes, murió a los 91 años de edad. El intérprete también es conocido por ser el padre de Tom Burke, un actor que ha participado en series y películas en una de las más populares plataformas de streaming. La muerte apenas se dio a conocer este viernes, pues la familia decidió mantenerlo en secreto. El actor falleció el pasado 10 de mayo de 2026.

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¿Quién fue David Burke?

David Burke fue un actor que dedicó más de cinco décadas al teatro, la tele y la radio. Es uno de los intérpretes graduados de la RAD de Londres, una de las más prestigiosas academias de actuación. Es conocido por participar en producciones como:



Coronation Street

Midsomer Murders

The Woodlanders

Sin embargo, uno de sus papeles más emblemáticos es sin duda el Doctor Watson en la serie de Sherlock Holmes junto a Jeremy Brett.

David Burke passed away this week, aged 92

Burke played Dr. Watson opposite Jeremy Brett for the first two series of The Adventures of Sherlock Holmes. He brought intelligence and warmth to the role. For many, the perfect partner in the most faithful Holmes adaptations. pic.twitter.com/8fgKpqFfos — The Sting (@TheStingisBack) May 15, 2026

¿Por qué dejó Sherlock Holmes?

Aunque le debe la fama a este personaje, algo que siempre llamó mucho la atención y que ahora con su fallecimiento la gente ha recordado, es que en su momento decidió abandonar el papel. De acuerdo con los reportes, en aquel entonces declaró que se retiraba porque no quería pasar tanto tiempo lejos de su esposa e hijo. Curiosamente, esta decisión llevó a su hijo Tom Burke a contar que durante mucho tiempo se sintió culpable de que su padre abandonara una enorme oportunidad profesional como esa por la familia. Años después su padre le diría: “No solo quería trabajar; también quería ser tu padre”.

El legado que dejó en Sherlock Holmes

Fans y especialistas han discutido en repetidas ocasiones que Burke ayudó mucho a transformar al personaje de Watson, pues dio vida a un compañero menos torpe, más inteligente y leal. Es por eso que varios fans honran su legado.