¿Nate Jacobs va a morir en la temporada 3 de Euphoria? Esto lo confirmaría

La expectativa por la tercera temporada de Euphoria sigue dando de qué hablar, y ahora lo hace el futuro de Nate Jacobs, uno de los personajes más complejos de la serie, pues recientemente se ha comenzado a comentar dentro de la conversación digital que el personaje podría morir próximamente debido a los conflictos personales intensos que atraviesa.

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Predicciones aumentan la incertidumbre

De acuerdo con lo que se ha señalado en redes sociales, Nate Jacobs tendría aproximadamente un 72% de probabilidad de morir en la próxima temporada, datos que, a pesar de que no tienen confirmación verídica, sí reflejan la percepción del público y el análisis de quienes siguen de cerca la narrativa de la serie.

Nate Jacobs: Un personaje al límite

Interpretado por Jacob Elordi, Nate se ha presentado como el protagonista de múltiples conflictos emocionales, así como de situaciones extremas. Este desarrollo sin duda alimenta las teorías que apuntan a un posible desenlace trágico, esto si se suma el tono cada vez más oscuro que ha tomado la historia.

¿Realidad o simple especulación?

Es importante tomar en cuenta que hasta ahora la casa productora no ha dado información detallada sobre la muerte del personaje. No obstante, las predicciones y el debate dentro de la conversación digital se intensifican, dejando abierta la posibilidad de un giro impactante en la trama.

¿De qué va la tercera temporada de Euphoria?

A pesar de que hasta ahora la tercera temporada de Euphoria aún no define el rumbo que tomará, se ha mencionado que la historia dará un salto temporal, pues ahora mostrará a los personajes fuera de la etapa escolar para mostrar a los personajes en una nueva fase de su vida.