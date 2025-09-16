“Euphoria” regresa a las pantallas en el 2026; esto es lo que se sabe sobre la reconocida serie de televisión

Desde su estreno, “Euphoria” (2019) provocó una gran controversia entre el público por los personajes y el trasfondo de cada uno de ellos. Al terminar la segunda temporada, todos los usuarios deseaban conocer la forma en que terminaría la historia y cuál sería la continuación.

Sydney Sweeney ama interpretar a Cassie Howard en ‘Euphoria’ Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Sydney Sweeney está lista para regresar al set para la nueva temporada de Euphoria, la actriz reveló por qué Cassie Howard es su personaje favorito.

Después de una larga espera y varios videos filtrados, ya se dio a conocer que la tercera temporada de la serie de televisión regresará a las pantallas en el 2026, emocionando a varios de sus seguidores. Es así que te explicaremos toda la información que se sabe al respecto sobre su estreno.

¿Cuándo va a salir la temporada 3 de Euphoria?

La temporada 2 de “Euphoria” salió en el 2022, donde varios de sus seguidores pudieron seguir de cerca la historia de Jules, Rue, Cassie, Maddy, Kat y Nate, jóvenes estudiantes de bachillerato, explicando todas sus experiencias relacionadas con las drogas, relaciones sexuales, traumas, las redes y sus traiciones.

Después de varios años de espera, se anunció que para la primavera del 2026, la serie de televisión regresará a la app de HBO Max con una nueva temporada, provocando que haya grandes expectativas entre los usuarios que disfrutaron de las actuaciones e historias.

Aunque ya se tiene el año en que regresará a la aplicación, por el momento se desconoce la fecha exacta de su lanzamiento, por lo que debemos estar atentos a las cuentas oficiales de la serie y de la plataforma, quienes se encargarán de hacer el anuncio oficial.

¿Zendaya regresará a Euphoria?

Aunque no se han difundido muchos detalles sobre la historia, se sabe que varios artistas de las primeras temporadas de la serie de televisión regresan a la historia, destacándose los nombres de Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter, Schafer, Eric Dane, y Maude Apatow.

Por otro lado, dentro del elenco de “Euphoria” para el 2026, se sumarán nuevos nombres, actores y actrices que se encargaran de darle vida a más personajes, de los cuales destacan la participación de Martha Kelly y Chloe Cherry.

Sin embargo, Barbie Ferreira se despide, puesto que no aparecerá en la nueva temporada, mientras que Angus Cloud que dio a vida a Fezco, falleció en 2023. Se avecinan nuevos cambios que muchos de los seguidores desean pronto poder descubrir.