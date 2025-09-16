“Euphoria” regresa a las pantallas en el 2026; esto es lo que se sabe sobre la reconocida serie de televisión
¡Falta poco! Se avecina el estreno de Euphoria, la serie estadounidense que dio mucho de qué hablar. Se pronostican sorpresas para los seguidores de la trama.
Desde su estreno, “Euphoria” (2019) provocó una gran controversia entre el público por los personajes y el trasfondo de cada uno de ellos. Al terminar la segunda temporada, todos los usuarios deseaban conocer la forma en que terminaría la historia y cuál sería la continuación.
Sydney Sweeney ama interpretar a Cassie Howard en ‘Euphoria’
Después de una larga espera y varios videos filtrados, ya se dio a conocer que la tercera temporada de la serie de televisión regresará a las pantallas en el 2026, emocionando a varios de sus seguidores. Es así que te explicaremos toda la información que se sabe al respecto sobre su estreno.
¿Cuándo va a salir la temporada 3 de Euphoria?
La temporada 2 de “Euphoria” salió en el 2022, donde varios de sus seguidores pudieron seguir de cerca la historia de Jules, Rue, Cassie, Maddy, Kat y Nate, jóvenes estudiantes de bachillerato, explicando todas sus experiencias relacionadas con las drogas, relaciones sexuales, traumas, las redes y sus traiciones.
Después de varios años de espera, se anunció que para la primavera del 2026, la serie de televisión regresará a la app de HBO Max con una nueva temporada, provocando que haya grandes expectativas entre los usuarios que disfrutaron de las actuaciones e historias.
Aunque ya se tiene el año en que regresará a la aplicación, por el momento se desconoce la fecha exacta de su lanzamiento, por lo que debemos estar atentos a las cuentas oficiales de la serie y de la plataforma, quienes se encargarán de hacer el anuncio oficial.
¿Zendaya regresará a Euphoria?
Aunque no se han difundido muchos detalles sobre la historia, se sabe que varios artistas de las primeras temporadas de la serie de televisión regresan a la historia, destacándose los nombres de Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter, Schafer, Eric Dane, y Maude Apatow.
Por otro lado, dentro del elenco de “Euphoria” para el 2026, se sumarán nuevos nombres, actores y actrices que se encargaran de darle vida a más personajes, de los cuales destacan la participación de Martha Kelly y Chloe Cherry.
Sin embargo, Barbie Ferreira se despide, puesto que no aparecerá en la nueva temporada, mientras que Angus Cloud que dio a vida a Fezco, falleció en 2023. Se avecinan nuevos cambios que muchos de los seguidores desean pronto poder descubrir.