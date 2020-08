La actriz Ellen Pompeo podría abandonar la serie ‘Grey’s Anatomy’ antes de su final: “Quiero irme más pronto que tarde”.

Pese a contar con 16 exitosas temporadas y ser un fenómeno a nivel mundial, Grey’s Anatomy podría perder a su protagonista, la Dra. Meredith Grey, quien es personificada por la actriz Ellen Pompeo.

En una entrevista para el programa de Spotify de Jemele Hill, la celebridad de 50 años comentó que no buscaría alargar su participación en la historia creada por Shonda Rhimes.

“Ciertamente quiero irme más pronto que tarde en este punto. Dejar la serie mientras todavía está en la cima es mi objetivo. No quiero estar en la serie por siempre. Ni de broma. Si me siento mal o dejo de sentirme agradecida por estar allí, lo dejaré”, señaló.

Reconoció que le es muy difícil verse envejecer a través de la pantalla, pues hace más de 15 años que forma parte del elenco de la serie: “La forma en la que me veo a mí misma envejecer es una gran p...”.

Por otra parte, Ellen Pompeo consideró que uno de los momentos más difíciles que ha vivido fue cuando se dio la salida de Patrick Dempsey de la historia: “Cuando Patrick se fue, tenía algo que demostrar”.

“Se fue de la temporada 11, y luego yo estaba renegociando la temporada 12, así que podría haberme ido, porque el hombre se fue, que no es la historia que quiero contar. Me habían metido eso en la cabeza durante tanto tiempo, que no sería buena sin él”.

Y finalizó: “Tuve que reescribir el final de esa historia y, bueno, '¿Quién tiene razón? ¿Soy realmente buena sin él?’. Tuve que hacerme cargo de ese guión, reescribir esa historia y demostrarme a mí misma que estaban equivocados”.