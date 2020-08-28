CSI: Crime Scene Investigation prepara su regreso por su 20 aniversario; dos personajes están de vuelta.

Con motivo de su vigésimo aniversario, CSI: Crime Scene Investigation, una de las series emblema y precursoras del género policíaco, estará de regreso en la televisión.

De acuerdo a información del medio Deadline, William Petersen (Gil Grissom) y Forja Fox (Sara Sidle) están en negociaciones con la cadena CBS para protagonizar, junto a otros cuatro nuevos personajes, la continuación directa de la serie titulada CSI: Vegas.

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La idea original para esta conmemoración era reunir a todo el elenco original; sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo no pudo concretarse esta iniciativa.

El sitio especializado señaló que la trama de esta nueva temporada llevará a los investigadores forenses a enfrentar una amenaza que podría destruir al laboratorio criminalístico.

Los cuatro personajes que formarán parte de este regreso serían de color; incluso, se dieron a conocer los perfiles que tendrán, mismos que inmediatamente han causado la sorpresa de los fans de la serie.

Cabe recordar que los personajes de Grissom (William Petersen) y Sidle (Forja Fox) eran pareja en CSI, por lo que el romance de esta historia continuará su curso en esta nueva entrega.

CSI: Crime Scene Investigation terminó sus grabaciones en 2015, después de 15 temporadas. Produujo 3 spin-offs: CSI: Miami, CSI: Nueva York y CSI: Cyber.

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