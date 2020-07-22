Así ha sido el sorprendente cambio de ‘Batman’ a 77 años de su primera aparición en el cine.

Batman es uno de los superhéroes más emblemáticos de todos los tiempos. El personaje, creado por Bob Kane y Bill Finger, se posicionó como uno de los favoritos entre el público amante de los cómics y películas de acción.

Sin embargo, el personaje también conocido como Bruce Wayne sufrió drásticos cambios desde su primera aparición en la pantalla grande, en 1943.

Lewis Wilson fue uno de los primeros actores en encarnar al murciélago más famoso. Sucedió el 16 de julio, cuando protagonizó una en serie blanco y negro de 15 capítulos; sin embargo, el personaje no fue bien recibido por el público, pues lucía con un aspecto poco atlético, lo cual desató la crítica de los críticos.

En 1966, las cosas resultaron favorables para los amantes de los superhéroes. Batman: La Película tuvo un buen recibimiento por parte del público; incluso, ganó un premio Gryphon en el Festival de Cine de Giffoni.

Adam West cautivó a los espectadores con su increíble actuación; de hecho, esta producción fue reconocida por contar con uno de los largometrajes más importantes de DC Comics.

En 1989, Batman realizó otra destacada aparición bajo la dirección de Tim Burton. Los derechos ya pertenecían a Warner Bros. y decidieron contratar a Michael Keaton para aparecer en ese filme y en su secuela, Batman Regresa. Los supervillanos Guasón (Jack Nicholson) y Pingüino (Danny DeVito) también se llevaron las palmas de los espectadores.

Batman (1989): Opening scene

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En 2005, inició una de las trilogías más aclamadas de todos los tiempos: Batman Inicia, El caballero de la noche y El caballero de la noche asciende, la cual tuvo un rotundo éxito en taquilla.

Christopher Nolan se convirtió en uno de los directores más aclamados y Christian Bale en uno de los Batman más queridos por parte del público.

En 2016, Warner Bros. reinventó el personaje con un aire de detective. Ben Affleck se llevó el aplauso del público, tras aparecer en El origen de la Justicia, Escuadrón Suicida y Liga de la Justicia. Batman adquirió un cuerpo más atlético y aire de misterio.

THE BATMAN First Look Trailer (2021)

Robert Pattinson fue el último actor elegido para encarnar al personaje de acción. El próximo 1 de octubre de 2021 podríamos ver el exitoso debut del actor británico en The Batman.

Las opiniones ya comenzaron a dividirse en las redes sociales. Algunos confían en el talento de Pattinson; sin embargo, otros no están de acuerdo con su aparición en la pantalla grande dando vida a este personaje.

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