Los datos que seguramente no conocías de la popular serie ‘Almas perdidas’ con Jennifer Love Hewitt.

Una de las series más exitosas a lo largo de los años es, sin duda, Almas perdidas, una inolvidable historia en la que Jennifer Love Hewitt ayudaba a espíritus atormentados a descansar en paz.

Te puede interesar: Conoce las razones por las que ‘Cristina Yang ' es un personaje trágico en la serie ‘Grey ‘s Anatomy’.

A tráves de CBS se estrenó esta historia de ficción sobrenatural, que al poco tiempo se convirtió en una de las más queridas con cinco temporadas que tocaron el corazón de los televidentes.

Curiosidades de la popular serie

Tal fue el éxito de la serie, que dio lugar a varias novelas e incluso un videojuego.

Asimismo, se reveló que Jennifer Love Hewitt rechazó ser Robin Scherbatsky en Cómo conocí a vuestra madre para protagonizar Almas perdidas.

Esta exitosa serie se rodaba en los Estudios Universal de Hollywood y la plaza de la ciudad de la serie era exactamente la misma que se usó en la trilogía de Regreso al futuro.

Para hacer las historias de la serie, recurrieron a James Van Praagh, que es un conocido médium en Estados Unidos y fue consejero en algunas de las tramas de la serie.

Cesar Millán, también conocido como El encantador de perros, tuvo una aparición en un capítulo de la segunda temporada.

También te puede interesar: Se revelan nuevas imágenes y la posible fecha de estreno de ‘Space Jam: A New Legacy’ con LeBron James.

El nombre de la tienda de antigüedades que tenía Melinda podría ser una referencia al pasado musical de Jennifer Love Hewitt. Same as it never was es una de las frases de la letra de una canción que la intérprete lanzó en 1999 llamada How do I deal.

En la ciudad de Entre fantasmas, Grandview, es la misma que la de Las chicas Gilmore y Pretty Little Liars.