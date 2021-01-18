Se revelan nuevas imágenes y la posible fecha de estreno de ‘Space Jam: A New Legacy’ con LeBron James.

Seguidores de Space Jam esperan con ansias la segunda entrega y todo parece indicar que este año 2021 podría ser el esperado estreno de Space Jam: A New Legacy, pues el protagonista de esta la cinta, LeBron James, compartió algunas imágenes en sus redes sociales al lado de quien será su gran aliado, Bugs Bunny.

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En las postales se puede observar uno de los momentos de más incertidumbre, cuando uno de los enemigos a los que enfrentará el Tune Squad, sale disparado hacia una especie de tablero.

Por lo que, LeBron James y el resto de Tune Squad, ya lucen con su increíble uniforme que se dio a conocer en agosto del 2020.

Sin embargo, cuando se trata de hablar del estreno, mucho se ha especulado debido a la pandemia por coronavirus, aunque se mencionó que podría ser el 16 de julio del 2021, como se planteó desde hace un par de años.

Además, el talentoso y espectacular LeBron James publicó unas imágenes junto con un mensaje que hace creer que posiblemente se podrá ver esta película el próximo verano.

Space Jam llegará a todos ustedes en sólo unos meses. Estoy tan emocionado con este proyecto y no puedo esperar a que ustedes la vean

También, se reveló que no lucirá el número 23, el que usa en los Lakers y el que usó Michael Jordan en la primera película, sino el 6, que utilizó en los primeros años de su carrera.

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La producción de Space Jam se terminó el 14 de septiembre de 2019, un año después de que LeBron firmará con los Lakers.

