Conoce las razones por las que ‘Cristina Yang’ es un personaje trágico en la serie ‘Grey’s Anatomy’.

La popular serie Grey's Anatomy se estrenó un 27 de marzo del 2005; desde ese momento, se convirtió en todo un clásico de la televisión al sumar 17 temporadas y contando.

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Y es que, gracias a la historia de cada uno de los personajes, los televidentes se han sentido identificados y al pendiente de cada suceso que se presenta en el famoso hospital.

Es por ello, por lo que te presentamos cómo han cambiado algunos de los actores que han participado en Grey's Anatomy a lo largo de estos años.

Uno de los principales es Cristina Yang, interpretado por la actriz Sandra Oh, que se quedó en el gusto del público por su peculiar personalidad.

Este personaje tuvo que pasar por diversas pruebas muy complicadas; una de estas, que tenía claro que no quería tener un bebé; sin embargo, todo parecía interferir con sus deseos todo el tiempo debido a que ocurrió dos veces, una con Preston Burke y otra con Owen, en ambos abortó.

Cabe señalar que con Owen el aborto puso una gran tensión en su matrimonio; incluso, los llevó a la infidelidad.

Se negó a usar el anillo de compromiso que le dio, pero la mala suerte de Cristina con los hombres continuó cuando comenzó a dormir con el Dr. Parker. Lamentablemente, descubrió que Parker solo la estaba usando como un arma en su enemistad con el Dr. Thomas.

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Este personaje ha tenido que pasar por terribles cosas, y superando cada una de estas situaciones con su fuerte carácter e ironía.

