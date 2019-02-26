¡Estas son las más extrañas y sorprendentes curiosidades que quizá no sabías sobre ‘Almas Perdidas’!

En la vida real Jennifer Love Hewitt es una persona muy supersticiosa.

Almas Perdidas

El nombre la tienda de Melinda está inspirado en la canción ‘How Do I Deal’, interpretada por Love Hewitt.

Almas Perdidas

Grandeview, es la misma ciudad que la de Gilmore Girls y Pretty Little Liars.

Almas Perdidas

Jennifer la pasaba muy mal durante algunas grabaciones porque le tiene mucho miedo a la oscuridad.

El éxito de Almas Personas fue tal que se inspiró un videojuego y cómics.

