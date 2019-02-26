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¡Estas son las más extrañas y sorprendentes curiosidades que quizá no sabías sobre ‘Almas Perdidas’!

Detrás de la exitosa serie que nos muestra la asombrosa vida de Melisa Gordon, existen detalles que quizá no conocías.

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Escrito por: TV Azteca Digital

En la vida real Jennifer Love Hewitt es una persona muy supersticiosa.  

Almas Perdidas
Almas Perdidas

El nombre la tienda de Melinda está inspirado en la canción ‘How Do I Deal’, interpretada por Love Hewitt. 

Almas Perdidas
Almas Perdidas

  

Grandeview, es la misma ciudad que la de Gilmore Girls y Pretty Little Liars. 

 

Almas Perdidas
Almas Perdidas

Jennifer la pasaba muy mal durante algunas grabaciones porque le tiene mucho miedo a la oscuridad. 

El éxito de Almas Personas fue tal que se inspiró un videojuego y cómics. 