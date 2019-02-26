¡Estas son las más extrañas y sorprendentes curiosidades que quizá no sabías sobre ‘Almas Perdidas’!
Detrás de la exitosa serie que nos muestra la asombrosa vida de Melisa Gordon, existen detalles que quizá no conocías.
En la vida real Jennifer Love Hewitt es una persona muy supersticiosa.
El nombre la tienda de Melinda está inspirado en la canción ‘How Do I Deal’, interpretada por Love Hewitt.
Grandeview, es la misma ciudad que la de Gilmore Girls y Pretty Little Liars.
Jennifer la pasaba muy mal durante algunas grabaciones porque le tiene mucho miedo a la oscuridad.
El éxito de Almas Personas fue tal que se inspiró un videojuego y cómics.