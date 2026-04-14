Barbie Ferreira revela la verdadera razón por la que abandonó Euphoria: “No llegábamos a ninguna parte”

¡Euphoria está de regreso! Este domingo se estrenó la tercera temporada del exitoso drama de HBO. La serie da un salto en el tiempo para seguir la vida de los protagonistas en una etapa más adulta. No obstante, uno de los personajes que ha sido apartado de la narrativa fue el de Kat Hernández, interpretado por la actriz Barbie Ferreira. Tras el estreno de la tercera entrega, la actriz se hizo presente en el podcast Not Skinny but Not Fat, donde reveló la verdadera razón detrás de su salida: No quería ser un personaje secundario.

¿Por qué Kat no sale en Euphoria 3?

Según reveló la actriz, su salida no fue para nada dramática, como se había rumoreado en redes sociales. De hecho, Ferreira aseguró que fue un proceso bastante largo, en el que trató de averiguar cómo podría hacer que su personaje tuviera una historia más completa y bien desarrollada, sin embargo, tras tener varias conversaciones con el equipo creativo, “simplemente no llegaban a ninguna parte”.

“Algunas personas dicen: ‘Yo haría eso’. Y yo les digo: ‘¡Bien por ustedes!’ ¿Quieres ser un personaje secundario durante nueve meses? Está perfectamente bien. Pero yo pensaba: quiero hacer otras cosas”, aseguró la actriz durante su paso por el podcast. “No necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo si no estoy actuando, ¿sabes? Prefiero hacer una película independiente donde pueda actuar, demostrar mi talento, donde me pidan que haga cosas creativas, en lugar de quedarme sentada como un personaje secundario”, concluyó.

Si bien la tercera temporada de Euphoria apenas llegó a las pantallas de HBO, Barbie Ferreira anunció su salida del programa en agosto de 2022, lo que causó sorpresa y tristeza entre los fans del show. “Después de cuatro años dando vida al personaje más especial y enigmático, Kat, tengo que decir adiós con mucha tristeza”, escribió en un comunicado vía Instagram en aquel momento.

Euphoria, temporada 3: ¿Cuándo salen los demás episodios? Fecha de estreno de cada capítulo

Pese a la salida de Kat Hernández, la serie apostó por el desenlace de los demás personajes. El primer episodio de la tercera temporada de Euphoria se estrenó el pasado 12 de abril en HBO MAX. Si bien su recepción fue mala - con apenas un 44% de aceptación en Rotten Tomatoes - los fans aún están a la expectativa. Aquí te compartimos la fecha de estreno de cada episodio de la tercera temporada:

