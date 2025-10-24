"¿Qué le pasó a Reese?": Fans reaccionan al brutal cambio físico del actor de Malcolm el de en medio

Las grabaciones del regreso de la serie ‘Malcolm el de en medio’ terminaron hace algunas semanas, y los fans están ansiosos por ver el resultado con un avance oficial. Sin embargo, quien se adelantó a mostrar una foto exclusiva fue el actor Frankie Muniz, al publicar una imagen en la que aparece junto a Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese). Lo que más llamó la atención fue este último, por su impactante cambio físico.

La publicación, compartida en la cuenta personal de Muniz, acumula casi un millón de “me gusta” y miles de comentarios de fanáticos emocionados por el regreso de la familia más disfuncional de Estados Unidos. Aunque algunos notaron la ausencia de Dewey, otros no pudieron evitar sorprenderse al ver cómo luce actualmente Reese.

Entre los comentarios pueden leerse frases como: “Pobre Reese, le pegó fuerte la edad”; “¿Qué le pasó a Reese?”; “Reese se ve extraño”; “Alv, Reese se parece al rey del after”; y “Pensé que era Skinny Pete”.

¿Qué ha sido de la vida de Justin Berfield, el actor de Reese en ‘Malcolm el de en medio’?

Tras la publicación de la foto, muchos se preguntaron qué fue de la vida de Justin Berfield después del final de Malcolm el de en medio. Según Sensacine, el actor ahora tiene 39 años y se había alejado casi por completo de la actuación, al igual que Erik Per Sullivan, quien interpretó al pequeño Dewey y que, de hecho, no regresó para el reencuentro.

Después de la serie, Berfield hizo doblaje para algunos personajes de Kim Possible y Los Padrinos Mágicos, pero más tarde decidió dedicarse de lleno a su familia y debutó como productor en varios proyectos, entre ellos Sin límites y El club de las madres rebeldes.

¿Justin Berfield tiene hijos?

El actor que dio vida a Reese también encontró el amor, y en 2017 contrajo matrimonio con Liza Almeida. Juntos tuvieron una hija, cuyo nombre no ha sido revelado.

No obstante, Berfield ha compartido varias fotos de la pequeña junto con un emotivo mensaje:

“Convertirse en padre durante una pandemia mundial definitivamente ha hecho esta transición interesante. ¡Pero tener el tiempo extra para pasar con esta pequeña ha estado bien para nosotros!”.

Dónde ver todas las temporadas de ‘Malcolm el de en medio’ en español

Si estás emocionado por el regreso de ‘Malcolm el de en medio’, puedes ir repasando todos los capítulos en Disney Plus, la plataforma de streaming que tiene todas las temporadas disponibles en español.