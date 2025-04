¡La serie de Horizon Zero Dawn se cancela, pero tendremos película!

Sony ha decidido cancelar la serie de Horizon Zero Dawn que estaba en desarrollo para una productora, sorprendiendo a muchos fans que esperaban ver la exitosa franquicia de Guerrilla Games adaptada a la pantalla chica. Aunque las razones oficiales no se han detallado, informes indican que las acusaciones de un ambiente laboral complicado por parte de Steve Blackman, conocido por su trabajo en The Umbrella Academy, pudieron influir en esta decisión.

¿De qué trata el videojuego Horizon Zero Dawn?

Horizon Zero Dawn es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Guerrilla Games y lanzado en 2017 para PlayStation 4. La historia sigue a Aloy, una joven cazadora en un mundo postapocalíptico dominado por criaturas mecánicas. El juego destaca por su narrativa profunda, un mundo abierto impresionante.

¡Se confirma la película de Horizon Zero Dawn!

A pesar de que se cancelo la serie, Sony continúa apostando por la franquicia, por lo que durante el CES 2025, se anunció que Horizon Zero Dawn será adaptada al cine en colaboración con Columbia Pictures. Aunque no tenemos detalles concretos, se espera que la película explore los orígenes de Aloy en su lucha por descubrir su pasado en un mundo dominado por máquinas.

Además, Guerrilla Games ha confirmado que el mundo de Horizon Zero Dawn tiene un futuro prometedor, ya que el estudio ha revelado que tiene alrededor de 16 proyectos en marcha relacionados con las aventuras de Aloy, incluyendo más entregas que continuarán la historia de nuestra guerrera favorita y porque no un juego multijugador cooperativo.

Aloy rompe los estereotipos en los videojuegos

Uno de los aspectos más destacados de Horizon Zero Dawn es su protagonista, Aloy, quien ha sido una figura revolucionaria en el mundo del gaming. A lo largo de los años, los personajes principales en los videojuegos han estado asociados principalmente con estereotipos masculinos, buscando atraer al público varonil mediante características físicas y narrativas convencionales. Aloy, sin embargo, rompe con esta tendencia.