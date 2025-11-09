Así se ven los actores de ‘Stranger Things’ antes y después: Mike luce totalmente diferente

El estreno de Stranger Things 5 está a la vuelta de la esquina y, desde que la serie se lanzó por primera vez en 2016, el elenco del pequeño pueblo de Hawkins ha enfrentado todo tipo de horrores sobrenaturales. Sin embargo, nada resulta tan sorprendente como el cambio físico que han tenido los actores que interpretan a los personajes principales.

Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard, es uno de los que más ha cambiado y hoy luce totalmente diferente. Pero no es el único que ha dejado a más de uno con la boca abierta. A continuación, te mostramos en fotos cómo eran antes y cómo se ven ahora.

1. Finn Wolfhard (MIKE)

Cuando apareció en la temporada 1, Finn tenía unos 13 años, interpretando a Mike Wheeler, el líder de su pandilla. Desde entonces, ha crecido físicamente, ha probado suerte en cine (como en las películas de “It” o “Ghostbusters”), y tiene también una faceta musical con banda. Ahora, en la última temporada, luce mucho más alto, aunque se dejó su icónica cabellera larga.

Mike en STRANGER THINGS

2. Milli Bobby Brown (ELEVEN)

Millie empezó como una de las joyas jóvenes de la serie, con el papel de Eleven, y era apenas adolescente cuando se lanzó el show. Desde entonces ha construido una carrera independiente, ha lanzado su propia marca de cosméticos, ha cambiado de estilo completamente (ahora es una figura del red-carpet en toda regla). También ya es madre de un hijo adoptivo y está casada con Jacob Hurley Bongiovi desde 2024.

Millie Bobby Brown

3. Caleb McLaughlin (LUCAS)

En la primera temporada, Lucas era el amigo escéptico del grupo, con unos 14 años aproximadamente. Ahora ha crecido en estatura y presencia, ha participado en cine y doblaje (incluyendo teatro), y su imagen se ha “adultizado” mucho.

CALEB EN STRANGER THINGS

4. Gaten Matarazzo (DUSTIN)

Gaten fue el carismático Dustin, con una energía evidente desde el inicio. En su caso también se ve físicamente mayor que cuando comenzó. Además, ha retomado raíces teatrales, ha trabajado en su visibilidad pública y mantiene cierto estilo personal que lo distingue del “niño de Hawkins”.

5. Noah Schnapp (WILL)

Noah era uno de los más jóvenes del equipo en la temporada 1; el personaje de Will desaparece, lo que marca el inicio de la serie. Ahora, además de crecer como actor, ha vivido la presión de la fama desde niño, y su imagen ha evolucionado hacia la adultez, con cambios visibles en estilo y presencia.

6. Sadie Sink (MAX)

Sadie se unió en la temporada 2 como Max, con actitud fuerte, y desde entonces su perfil ha subido mucho. Su transformación también es evidente: de adolescente con patineta a figura que mezcla papeles dramáticos, moda y presencia internacional.