Las series de Star Wars que YA puedes ver en Disney Plus

Para los amantes de todo lo relacionado a Star Wars, Disney Plus es el destino. En esta plataforma, podrás encontrar más de 10 series sobre el universo de La Guerra de las Galaxias, esto sumado a sus épicas películas y cortometrajes que también están disponibles ahí. Aquí te contamos cuáles son.

1. Las series originales

Exclusivamente en Disney Plus, ya están disponibles dos series originales de Star Wars, The Mandalorian y Bad Batch. Pero eso apenas es el inicio, pues están en desarrollo al menos 6 series más para los próximos meses y años.

2. Las series animadas

Definitivamente la más exitosa y famosa es The Clone Wars, que ha tenido siete temporadas durante más de 10 años. Pero además también están Rebels y Resistance que se lanzaron en la última década y ahora están disponibles en Disney Plus.

3. Las series Lego

La alianza de Lego y Star Wars no solo es para juguetes. Se han lanzado videojuegos, cortometrajes y también series. En Disney Plus puedes ver Lego Star Wars: Droid Tales, The Freemaker Adventures y All-Stars.

Además de estas series, está disponible Star Wars: Simulador de Vehículos, un recorrido por las naves espaciales más emblemáticas de la historia. También Disney Gallery The Mandalorian, un detrás de cámaras de cómo se realizó esta famosa serie.

