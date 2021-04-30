¡Las 11 películas de Star Wars que puedes ver en Disney Plus!

Disney Plus es la casa oficial de la franquicia Star Wars y el único lugar donde puedes disfrutar las 11 películas de esta increíble historia del cine. A continuación, te mostramos el listado de todas estas producciones que forma parte de La Guerra de las Galaxias. ¿Cuál es tu favorita?

Recuerda que puedes disfrutar estas películas y cientos más en Disney Plus. ¡Te puedes suscribir AQUÍ!

1. La primera trilogía

Los Episodios IV, V y VI, titulados Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, son el primer acercamiento que el mundo tuvo con Star Wars. Lanzadas en entre 1977 y 1983 fuero una innovación total en historia y recursos tecnológicos, con lo que marcaron a toda una generación.

2. Segunda trilogía

Los Episodios I, III y III, titulados La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith, se lanzaron entre 1999 y 2005. Históricamente son una precuela de la primera trilogía y son acontecomientos que sucedieron años atrás y dieron pie a todo lo que vimos en las primeras tres películas.

¡Suscríbete a Disney Plus aquí y disfruta millones de horas de contenido!

3. Tercera trilogía

Formada por los Episodios VII, VIII y IX, titulados El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker, que se lanzaron entre 2015 y 2019, llegando a una nueva generación de seguidores. En la trama, todo sucede muchos años después de la primera trilogía.

A estas 9 películas debemos sumar Rogue One: Una Historia de Star Wars que se lanzó en 2016 y Han Solo Star Wars de 2018. Ambas están ubicadas entre la segunda y la primera trología.

Disfruta TODAS estas películas en Disney Plus con tu suscripción. ¡Te puedes registrar AQUÍ!