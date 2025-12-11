Si te gustó Breaking Bad, estas son las otras 4 series que NO puedes perderte porque tienen una trama similar

Breaking Bad marcó un antes y un después en las series de televisión, combinando tensión, drama y personajes inolvidables. Si quedaste enganchado con su historia, existen 4 producciones con tramas similares que te mantendrán pegado a la pantalla de principio a fin.

Muchas personas quedaron fascinadas con la historia de Walter White, interpretado por el actor Bryan Cranston, pero actualmente no encuentran otro contenido que los cautive de la misma manera. Por tal razón, aquí mencionamos otras ficciones televisivas que pueden gustarte de igual forma.

Las cuatro series que debes ver del estilo de Breaking Bad

Better Call Saul: es la precuela (y en parte secuela) directa de Breaking Bad , sigue la transformación de Jimmy McGill, un abogado con ética cuestionable, en el abogado corrupto Saul Goodman, aliado de White. La serie profundiza en su relación con Mike Ehrmantraut y en las raíces del estilo criminal que se ven en la historia principal. Puede gustarte por la caracterización impecable, tensión creciente, desarrollo de personajes complejos y vínculos directos con la historia original. Disponible en Netflix.



Ozark: un asesor financiero, Marty Byrde, debe mudarse con su familia a los Ozarks para lavar dinero para un cartel de droga después de que un trato criminal sale mal. La situación se complica con violencia, traiciones y decisiones desesperadas para mantener a su familia con vida. Tiene una estructura parecida a Breaking Bad, con un protagonista "normal" arrastrado a un mundo criminal, ambiente oscuro y tensión constante. Disponible en Netflix.

Fargo: antología de historias de crimen, cada temporada con nuevos personajes y tramas que mezclan crimen, moralidad y humor negro , siempre con consecuencias imprevistas y personajes que cruzan líneas éticas peligrosas. Contiene el mismo tono de moralidad ambigua, criminales creíbles y narrativa elegante que tanto atrapa en Breaking Bad . Disponible en Hulu.



Sons of Anarchy: sigue a un club de motociclistas fuera de la ley en California, centrado en Jax Teller, quien empieza a cuestionar las decisiones criminales de la organización mientras lucha por proteger a su familia y evitar que la violencia consuma todo. Como Breaking Bad, combina lealtades fracturadas, crimen organizado y personajes complejos que evolucionan en situaciones extremas. Disponible en Amazon Prime Video.

Otras ficciones de TV imperdibles

Por otra parte, usuarios de Reddit, la famosa plataforma social y foro en línea donde se comparten contenido y críticas, dieron a conocer que existen otras historias imperdibles de este estilo, como por ejemplo:

