No te despegarás de la tv: estas 6 series se estrenan en noviembre y te encantarán

Noviembre llegó y con ello varios estrenos de grandes series, pero solo 6 de ellas son las más esperadas por el público, pues algunas ya suman más de una temporada, mientras que las otras buscarán ser del agrado del público mexicano, que también espera con ansias la película de Miss Piggy con Jennifer Lawrence y Emma Stone como productoras.

1. Stranger Things

A 10 años de su estreno, la serie tendrá su quina y última temporada, lo que genera mucha expectativa entre el público. El primer capítulo saldrá a la luz el 26 de noviembre en la plataforma de Netflix, que próximamente estrenará un documental sobre Selena Quintanilla.

2. Pluribus

Esta serie es de las más esperadas de 2025, pues será dirigida y producida por el creador de Breaking Bad. Su fecha de estreno es este viernes 7 de noviembre y será transmitida en Apple TV.

3. Malice

La nueva serie de Amazon Prime Video saldrá a la luz el 14 de noviembre y será protagonizada por Jack Whitehall, David Duchovny y Carice van Houten.

4. The Beast in Me

La serie tendrá su primera temporada el 13 de noviembre en la plataforma Netflix. Según la sinopsis, la trama se desarrolla luego de que una escritora pierde trágicamente a su hijo pequeño, Tiempo después, un magnate inmobiliario que fue el principal sospechoso del asesinato de su esposa, se convierte en su vecino, lo que le causa intriga.

5. The Vince Staples Show

Este jueves 6 de noviembre se estrena la segunda temporada de esta serie en Netflix. La comedia dramática profundizará en esta ocasión sobre temas personales como la pérdida y la búsqueda de sentido.

6. No Next Life

El drama coreano llegará a Netflix el lunes 10 de noviembre. La serie se basa en 3 amigas que pasan de los 40 años, las cuales deciden tener una vida más plena tras cansarse de la rutina, el trabajo y la crianza de sus hijos.

Estos son los precios de las plataformas de streaming que tendrán las series más esperadas de noviembre

Netflix es la plataforma que más estrenos tendrá en noviembre, por lo que es preciso mencionar que su precio al mes va desde los 119 hasta los 329 pesos, ya que la diferencia es el plan a elegir.

Netflix



Estándar con anuncios – 119 pesos

Estándar – 249 pesos

Premium – 329 pesos

Apple TV



Suscripción normal – 169 pesos

Amazon Prime

