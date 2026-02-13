Filtran foto de James van der Beek previo a su muerte

A pocas horas del anuncio de su fallecimiento, muchos de sus allegados han mostrado sus mensajes y pensamientos para con el actor y su familia, que vive momentos sumamente dolorosos. Fue ahí donde Stacy Kleiber compartió una emotiva publicación de reflexión de lo que fueron los últimos momentos con James van der Beek. Esta foto muestra cómo se veía el nacido en los Estados Unidos.

¿Qué muestra la foto sobre James van der Beek?

El famoso actor de la serie Dawson’s Creek dejó un legado bastante familiar y los mensajes que se han compartido de parte de diversas celebridades ha dejado claro el mensaje de quién era el hombre muerto a los 48 años. Pero sin lugar a dudas uno de los más emotivos es el de la actriz y ex luchadora.

En su publicación se ve al actor sentado mientras admira la puesta del sol junto con su amiga y este texto acompaña dicha imagen: “En estos últimos días, me enseñaste más sobre estar presente que cualquier libro podría. Me mostraste lo que parece confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón. Especialmente cuando te rompe el corazón.

La otra noche vimos la puesta de sol juntos mientras compartían su sabiduría, sus esperanzas y las promesas que nos hicimos el uno al otro. Hablamos sobre cómo este mundo puede sentirse boca abajo... y cómo tal vez el cielo necesita tu espíritu ahora para ayudarnos a mantenernos aquí abajo. Y justo cuando el sol se deslizaba, una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es al azar”.

¿Quién es la mujer que compartió esta imagen de James van der Beek?

Con 47 años, la actriz y modelo estadounidense llegó al mundo de la farándula después de ser una luchadora reconocida de WCW y WWE hasta el 2006. De allí probó suerte en diversas producciones de Hollywood para terminar casada con el empresario Jared Pobre. Tiene 3 hijos y también tuvo una relación de dos años con George Clooney entre 2011 y 2013.